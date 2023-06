Sagt Kader Loth erneut "Ja" zu Ehemann Ismet Atli?

Kader Loth (50) und Ismet Atli bei einer Veranstaltung im Februar: Die beiden sind seit über zehn Jahren ein Paar. © Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa

Sie lieben sich, sie hassen sich. Zwischen Kader Loth und ihrem Ehemann Ismet wird es wahrlich nie langweilig. Derzeit sind die beiden in der TV-Serie "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" zu sehen.

Dort ließ Ehemann Ismet Atli die Bombe platzen: Er plant anscheinend schon wieder einen Heiratsantrag für seine Gattin.

Doch einzig und allein der Romantik wegen wird es den Antrag wohl nicht geben. Bei den beiden herrscht nämlich dicke Luft.

Anstatt mit seiner Frau nach einer Veranstaltung mit nach Hause zu gehen, ging der Unternehmer lieber mit Freunden feiern. Logisch, dass Herzensdame Kader darauf nicht gut zu sprechen war.

Kurz nach dem Streit vertraute er sich Kumpel Cosimo Citiolo (41) an: "Ich will ihr noch mal einen Heiratsantrag machen. Richtig schön in Weiß, mit einer kleinen Gruppe in Berlin."