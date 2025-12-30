Flying Uwe muss Challenge abbrechen: So krass hat er sich verändert
Hamburg - Knapp zwei Wochen lang hat Flying Uwe (38) bewusst ungesund gelebt. Jetzt musste der Influencer das Experiment abbrechen und zeigt, was aus ihm geworden ist.
Ob bei "The Summit", "7 vs. Wild" oder "Most Wanted" - Flying Uwe, der mit bürgerlichem Namen Uwe Schüder heißt, ist als Kämpfer bekannt, als jemand, der nicht aufgibt.
Doch seine letzte Challenge hat den Unternehmer jetzt an seine Grenzen gebracht. Dabei klang es eigentlich ganz einfach.
"Ich will fett werden. Ich kenne nämlich gut Disziplin, Training, sauberes Essen und ich möchte mal die andere Seite spüren", kündigte der 38-Jährige an.
Der Fitness-Influencer verzichtete auf Training, auf das Tracken, strich seine eigenen Regeln und konzentrierte sich auf den "richtig dreckigen Lifestyle".
"Das heißt: lange Nächte, zocken, Lieferdienste, Energydrinks, kaum Bewegung. Alles, was ich so eigentlich nicht mache. Ich will nämlich wissen, was es mit mir macht, körperlich, mental, vor allem auch emotional", so der Hamburger.
Knapp zwei Wochen später schmiss er das Handtuch. Ein Bild seines aufgedunsenen Gesichts lieferte er als Beleg für seinen schlechten Zustand.
Flying Uwe: "Ich sage euch ehrlich: Ich kann nicht mehr"
"Ich wollte wissen, wie sich dieser Fast-Food-Lifestyle wirklich anfühlt. Und ehrlich: Ich glaube, das hat im deutschsprachigen Raum so noch keiner gemacht", vermutete der Kampfsportler.
Alle würden immer nur zeigen, wie einfach abnehmen ist und sich in Topform zeigen.
"Was kaum jemand zeigt: Wie schwer Bewegung wird, wie müde und träge man sich fühlt, wie wenig Motivation bleibt bei Job, Familie und Stress", zählte er auf. "Ich weiß jetzt, wie sich dieser Alltag anfühlt.
Und ich sage euch ehrlich: Ich kann nicht mehr", gestand Schüder.
Flying Uwe hat durch den Lifestyle zwar seinen Elan verloren, den Humor hat er aber behalten. "Hab 'ne richtig fette Mistfresse bekommen", kommentierte er seine eigenen Bilder mitsamt Lach-Emojis.
Seine Follower sind von dem Experiment begeistert. "Das ist für viele kein Experiment, sondern Alltag. Danke, dass du das ehrlich zeigst", schreibt eine Userin.
