Hättet ihr's gewusst? Mit dieser hübschen RTL-Moderatorin war Simon Gosejohann zusammen
Köln - Rund eine Woche vor dem Start von "Let's Dance" plaudert Promi-Tänzer Simon Gosejohann (50) über seine romantische Vergangenheit. Mit dieser RTL-Schönheit war der Comedian sogar jahrelang zusammen!
Die Humor-Ikone von "Comedystreet" war jüngst im offiziellen Video-Podcast von "Let's Dance" zu Gast und sollte auf eine pikante Frage von Moderator Martin Tietjen (40) antworten.
Der Gastgeber wollte von Gosejohann nämlich wissen, ob es stimme, dass er vor mehreren Jahren mit RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (46) zusammen war.
Die Antwort: "Oh ja, viele Jahre", erklärt der TV-Star. Tatsächlich läge die gemeinsame Vergangenheit aber schon rund 20 Jahre zurück, gesteht er.
Kennengelernt haben sich Angela und Simon ausgerechnet auf einer der größten Messen der Welt - hier in Köln. "Wir haben uns kennengelernt bei der Gamescom. Das ist viele Jahre her."
Nähere Infos zum ersten Aufeinandertreffen und der anschließenden Lovestory gibt Simon im Gespräch allerdings nicht preis.
Liebes-Aus mit Angela Finger-Erben wegen "unreifem Hornochsen"
Nur so viel, dass die Liebe rund fünf Jahre angehalten habe, ehe die unausweichliche Trennung vollzogen wurde.
"Und warum wart ihr dann nicht mehr zusammen", hakt Martin Tietjen ungeniert nach. Mit der knallhart ehrlich und ziemlich selbstreflektierten Antwort dürfte er nicht gerechnet haben. "Das sind die Geschichten des Lebens. Manchmal ist man als Mann noch nicht reif genug und weil ich vielleicht noch ein unreifer Hornochse war."
Ex-Freundin "Angie" wolle er auf seiner Reise bei "Let's Dance" allerdings nicht antun, die in die Brüche gegangene Beziehung im Rahmen der "Magic Moments" zu vertanzen.
"Da tue ich ihr keinen Gefallen mit, wenn ich das nochmal aufwärme. Da freut die sich richtig." Stattdessen wolle er einen seiner magischsten Momente seiner Freundin Melanie widmen, kündigt er an. "Da mache ich natürlich etwas für meine Freundin, Martin, das ist doch ganz klar."
Am 27. Februar (20.15 Uhr) geht "Let's Dance" bei RTL wieder auf Sendung. Nach der ersten "Wer tanzt mit wem?"-Ausgabe starten die Live-Shows schließlich ab dem 28. Februar. Parallel dazu ist die Show auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa