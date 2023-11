Mit 56 Jahren: Kai Pflaume absolviert seinen ersten Marathon in Spitzenzeit!

München/New York - Kai Pflaume ist im Alter von 56 Jahren zum ersten Mal in seinem Leben einen Marathon gelaufen. Zusammen mit 50.000 weiteren Läuferinnen und Läufern ging es 42,195 Kilometer lang durch die Straßen von New York City.

Kai Pflaume (56, r.) mit seinem Kumpel Philipp Pflieger (36), ein deutscher Leichtathlet, der sich auf Langstreckenläufe spezialisiert hat. © Instagram/Kai Pflaume

"Der erste Marathon meines Lebens und dann in New York! Was war das heute für ein unglaubliches, besonderes, teilweise auch hartes, aber vor allem tolles Erlebnis", schrieb Pflaume am Sonntagabend nach dem Event auf Instagram.

Sieben Monate habe er sich auf diesen Moment vorbereitet. Das sollte sich am Ende auszahlen. In bockstarken 3 Stunden und 33 Minuten absolvierte er seine Marathon-Premiere.

"Danke an alle, die mich bei diesem verrückten, besonderen Projekt unterstützt haben", schrieb der Moderator, der den Fokus nun erstmal auf etwas ganz anderes legen will:

"Noch heute Abend starte ich mit der Massephase und hoffe dann schon bald wieder fünf Kilo mehr drauf zu haben."