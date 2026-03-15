"Ich liebe Narben": Ex-"Let's Dance"-Star gesteht kuriose Vorlieben bei Männern

Südkorea - Über ihren Männer-Geschmack spricht Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", nur selten. Vielmehr gibt sie aktuell vor allem Einblicke in Erlebnisse auf ihrer Weltreise. Doch in Neuseeland traf die Influencerin auf einen Mann mit einem Merkmal, das sie besonders attraktiv findet.

Ann-Kathrin Bendixen (26) spricht in ihrer Instagram-Story über Dinge, die sie an Männern attraktiv findet. © Bildmontage: Screenshots Instagram/affe_auf_bike

Aktuell befindet sich die 26-Jährige in Südkorea. Doch noch vor wenigen Tagen reiste sie mit ihrem Motorrad mehrere Wochen durch Neuseeland. "Da habe ich so einen Typen kennengelernt, der da auf seinem Motorrad unterwegs war. Und der hat selbst aus Versehen sein Haus angezündet", beginnt die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story zu erzählen.

"Der war da drin und sein ganzer Körper war komplett verbrannt." Der Grund, weshalb er seine Arme immer mit Kleidung verdeckt hielt. Unter anderem auch wegen der starken Sonneneinstrahlung, die nicht besonders gut für die ohnehin schon verbrannte Haus sei.

"Aber er sagte, er würde es auch so machen, weil er diese Narben unfassbar hässlich findet. Und ich meinte: Zeig mal. Er hat sich unfassbar unwohl gefühlt, aber irgendwann hat er sich getraut." So konnte Bendixen schließlich einen Blick auf seine gezeichnete Haut werfen.

"Und ich finde, das sieht so attraktiv aus. Ich liebe Narben", macht die Influencerin plötzlich ein überraschendes Geständnis. Und es geht noch weiter.

"Ich finde auch teilweise, das klingt auch irgendwie falsch, aber wenn jetzt vor mit jemand langläuft, der blutet. Also Nasenbluten oder Schürfwunden. Ich finde, das sieht irgendwie so stark aus. Und ich mag das. Ich finde das attraktiv", beichtet sie ihre eher ungewöhnlichen Vorlieben.