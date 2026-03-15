"Ich liebe Narben": Ex-"Let's Dance"-Star gesteht kuriose Vorlieben bei Männern
Südkorea - Über ihren Männer-Geschmack spricht Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", nur selten. Vielmehr gibt sie aktuell vor allem Einblicke in Erlebnisse auf ihrer Weltreise. Doch in Neuseeland traf die Influencerin auf einen Mann mit einem Merkmal, das sie besonders attraktiv findet.
Aktuell befindet sich die 26-Jährige in Südkorea. Doch noch vor wenigen Tagen reiste sie mit ihrem Motorrad mehrere Wochen durch Neuseeland. "Da habe ich so einen Typen kennengelernt, der da auf seinem Motorrad unterwegs war. Und der hat selbst aus Versehen sein Haus angezündet", beginnt die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story zu erzählen.
"Der war da drin und sein ganzer Körper war komplett verbrannt." Der Grund, weshalb er seine Arme immer mit Kleidung verdeckt hielt. Unter anderem auch wegen der starken Sonneneinstrahlung, die nicht besonders gut für die ohnehin schon verbrannte Haus sei.
"Aber er sagte, er würde es auch so machen, weil er diese Narben unfassbar hässlich findet. Und ich meinte: Zeig mal. Er hat sich unfassbar unwohl gefühlt, aber irgendwann hat er sich getraut." So konnte Bendixen schließlich einen Blick auf seine gezeichnete Haut werfen.
"Und ich finde, das sieht so attraktiv aus. Ich liebe Narben", macht die Influencerin plötzlich ein überraschendes Geständnis. Und es geht noch weiter.
"Ich finde auch teilweise, das klingt auch irgendwie falsch, aber wenn jetzt vor mit jemand langläuft, der blutet. Also Nasenbluten oder Schürfwunden. Ich finde, das sieht irgendwie so stark aus. Und ich mag das. Ich finde das attraktiv", beichtet sie ihre eher ungewöhnlichen Vorlieben.
Ann-Kathrin Bendixen: Auch lange Haare findet sie bei Männern attraktiv
Doch abgesehen von Blut und Narben findet die Influencerin ein weiteres Merkmal bei Männern attraktiv, das vielleicht weniger ungewöhnlich scheint: lange Haare. "Ich liebe allgemein so einen Wikinger-Look." Seit einiger Zeit ist Bendixen mit dem Norweger Isa ein Paar.
Ob dieser ebenfalls Narben besitzt? Von ihrer besseren Hälfte teilt die 26-Jährige nur selten Fotos oder Videos auf Social Media. Aktuell führen die beiden eine Fernbeziehung.
Hintergrund zu ihrer Narben-Geschichte aus Neuseeland war allerdings ein Post von vor wenigen Tagen. Dieser zeigte Schnappschüsse der jungen Ann-Kathrin, worauf vor allem ihre "Segelohren" deutlich zu sehen sind. Daher unter anderem auch ihr Social Media-Name "Affe auf Bike".
Früher wurde sie dafür gehänselt. Heute appelliert sie mit den Bildern dafür, dass Menschen oft genau an den Stellen am schönsten sind, für die sie sich schämen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/affe_auf_bike