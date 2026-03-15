Reality-Star Martin Angelo tickt nach Fan-Aktion aus: "Schämt euch!"

Hamburg - Eigentlich wollte Reality-Star Martin Angelo (32) nur in Ruhe in Hamburg einkaufen gehen. Eine Situation ließ ihm dann allerdings den Kragen platzen.

Reality-Star Martin Angelo (32) ist eigentlich immer für ein gemeinsames Foto offen, wenn er vorher gefragt wird. © Screenshot/Instagram/martin.angelo

"Schämt euch!", stand in dicken Großdruckbuchstaben über dem Video: "Wenn dieses Video irgendwo veröffentlicht wird, werde ich euch anzeigen", sagte der 32-Jährige sichtlich genervt in seiner Instagram-Story. Denn so ein Verhalten sei einfach nur respektlos, findet er.

Der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer berichtete von der entsprechenden Situation: Als er im Supermarkt an der Kasse stand, bemerkte er, wie ein Mädchen hinter ihm heimlich Fotos und Videos von ihm machte. Zudem schien sie sich per Sprachnachricht an ihre Freundin darüber auszutauschen.

Eine Aktion brachte das Fass für Angelo dann allerdings zum Überlaufen: Als der frühere "Kampf der Realitystars"-Kandidat dabei war, seinen Einkauf an der Kasse einzupacken, kam die Freundin von ihr in den Supermarkt und machte ganz offensichtlich ein Video von ihm.

"Da habe ich zu ihr gesagt, willst du mich eigentlich verarschen?", so der Reality-Star.