Reality-Star Martin Angelo tickt nach Fan-Aktion aus: "Schämt euch!"
Hamburg - Eigentlich wollte Reality-Star Martin Angelo (32) nur in Ruhe in Hamburg einkaufen gehen. Eine Situation ließ ihm dann allerdings den Kragen platzen.
"Schämt euch!", stand in dicken Großdruckbuchstaben über dem Video: "Wenn dieses Video irgendwo veröffentlicht wird, werde ich euch anzeigen", sagte der 32-Jährige sichtlich genervt in seiner Instagram-Story. Denn so ein Verhalten sei einfach nur respektlos, findet er.
Der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer berichtete von der entsprechenden Situation: Als er im Supermarkt an der Kasse stand, bemerkte er, wie ein Mädchen hinter ihm heimlich Fotos und Videos von ihm machte. Zudem schien sie sich per Sprachnachricht an ihre Freundin darüber auszutauschen.
Eine Aktion brachte das Fass für Angelo dann allerdings zum Überlaufen: Als der frühere "Kampf der Realitystars"-Kandidat dabei war, seinen Einkauf an der Kasse einzupacken, kam die Freundin von ihr in den Supermarkt und machte ganz offensichtlich ein Video von ihm.
"Da habe ich zu ihr gesagt, willst du mich eigentlich verarschen?", so der Reality-Star.
Martin Angelo findet, man muss sich nicht alles gefallen lassen
Dann richtete sich der "Promis unter Palmen"-Teilnehmer noch einmal direkt an seine Follower: "Also Leute wirklich, ich bin der netteste Mensch, man kann mich immer fragen, ob man ein Foto oder Video machen will, aber wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann ist es, heimlich gefilmt zu werden."
Seine Follower sollten sich vorstellen, wie sie es finden würden, im Supermarkt heimlich gefilmt zu werden. Man könne ihn immer ansprechen, der 32-Jährige freue sich sogar darüber, wenn Leute den Mut fassen, ihn anzusprechen.
Allerdings passierte dem 32-Jährigen so eine Situation nicht zum ersten Mal. Auch in der Sauna oder im Fitnessstudio sei er schon heimlich von Personen fotografiert oder gefilmt worden.
"Man muss sich als Person des öffentlichen Lebens nicht alles gefallen lassen", stellte er klar. Und verdeutlichte noch einmal, dass er so ein Verhalten unmöglich findet.
"Hoffentlich seht ihr das", wandte Angelo sich abschließend noch einmal direkt an die zwei Frauen aus dem Supermarkt.
Titelfoto: Bildmonatge: Screenshot/Instagram/martin.angelo (2)