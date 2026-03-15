Franziska van Almsick packt aus: Treten ihre Söhne in ihre Schwimm-Fußstapfen?

Berlin - Franziska van Almsick (47) gehört zu den erfolgreichsten Schwimmerinnen Deutschlands. Doch schlagen ihre Söhne denselben Weg ein? Darüber spricht die zweifache Mutter jetzt erstmals offen.

Für die Söhne von Franziska van Almsick (47) spielten ihre sportlichen Erfolge nie eine große Rolle. © Hannes P. Albert/dpa

Die Berlinerin begann bereits mit fünf Jahren zu schwimmen und gewann später zahlreiche Meistertitel. Privat fand Franziska van Almsick ihr Glück mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder, mit dem sie zwei Söhne großzieht.

Für die 19- und 12-jährigen Söhne spielten ihre sportlichen Erfolge jedoch nie eine große Rolle, wie sie in der NDR-Talkshow verriet. "Ich hab meinen Kindern gegenüber eigentlich nie erwähnt, was ich früher mal gemacht habe", so die 47-Jährige.

Sie wollte nie die Mutter sein, die ihren Kindern von ihren eigenen Erfolgen vorschwärmt. Mit ihrem jüngeren Sohn schaute sie sich dennoch gemeinsam die Dokumentation "Being Franziska van Almsick" in der ARD-Mediathek an.

"Der hat geweint zwischendurch, was ich ganz süß fand", verriet Van Almsick. Sie vermutet, dass er mit ihr mitgelitten hat, denn die olympische Goldmedaille, die er seiner Mutter so sehr gewünscht hätte, blieb ihr trotz vieler Erfolge verwehrt.