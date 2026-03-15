Franziska van Almsick packt aus: Treten ihre Söhne in ihre Schwimm-Fußstapfen?
Berlin - Franziska van Almsick (47) gehört zu den erfolgreichsten Schwimmerinnen Deutschlands. Doch schlagen ihre Söhne denselben Weg ein? Darüber spricht die zweifache Mutter jetzt erstmals offen.
Die Berlinerin begann bereits mit fünf Jahren zu schwimmen und gewann später zahlreiche Meistertitel. Privat fand Franziska van Almsick ihr Glück mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder, mit dem sie zwei Söhne großzieht.
Für die 19- und 12-jährigen Söhne spielten ihre sportlichen Erfolge jedoch nie eine große Rolle, wie sie in der NDR-Talkshow verriet. "Ich hab meinen Kindern gegenüber eigentlich nie erwähnt, was ich früher mal gemacht habe", so die 47-Jährige.
Sie wollte nie die Mutter sein, die ihren Kindern von ihren eigenen Erfolgen vorschwärmt. Mit ihrem jüngeren Sohn schaute sie sich dennoch gemeinsam die Dokumentation "Being Franziska van Almsick" in der ARD-Mediathek an.
"Der hat geweint zwischendurch, was ich ganz süß fand", verriet Van Almsick. Sie vermutet, dass er mit ihr mitgelitten hat, denn die olympische Goldmedaille, die er seiner Mutter so sehr gewünscht hätte, blieb ihr trotz vieler Erfolge verwehrt.
Franziska van Almsick setzt bei ihren Söhnen auf frühes Training statt Spaß
Natürlich habe sie die beiden dennoch früh an ihre Leidenschaft herangeführt. "Sie mussten früh ins Wasser, sie mussten das früh lernen. Für mich ist dieses Thema, dass Kinder schwimmen lernen, ein sehr, sehr wichtiges", betont die ehemalige Profisportlerin.
Doch das gemeinsame Planschen mit ihrer Mutter war offenbar nicht so ganz ihr Ding. "Ich glaube, ich habe immer den Fehler gemacht: Ich kann ja nicht verlieren. Ich habe meine Kinder nie gewinnen lassen. Und ich tue ja nicht so, als könnte ich es nicht, nur um ihnen ein gutes Gefühl zu geben", berichtet sie lachend.
Der Spaß sei für ihre Söhne beim Schwimmen also auf der Strecke geblieben.
Franziska van Almsick gewann in ihrer Karriere zahlreiche Titel, darunter acht Medaillen bei Olympischen Spielen und zahlreiche Welt- und Europameisterschaften. Heute engagiert sie sich als Expertin im Sport und ist Botschafterin für verschiedene Projekte.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa