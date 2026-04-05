Geplanter Festival-Auftritt von Kanye West sorgt in London für heftige Kritik

London (Großbritannien) - Ein geplanter Auftritt des US -Skandalrappers Kanye West (48) bei einem Festival in London sorgt in Großbritannien für Entrüstung und Kritik.

Bereits mehrfach fiel der Rapper Kanye West (48) wegen negativer Schlagzeilen auf. (Archivfoto) © HECTOR RETAMAL / AFP

Premierminister Keir Starmer (62) bezeichnete die Planung für das Wireless Festival im Finsbury Park als "zutiefst besorgniserregend", wie zuerst die Zeitung "The Sun" berichtete. Starmer erinnerte an Wests frühere antisemitische Äußerungen und dessen Verherrlichung des Nationalsozialismus.

"Antisemitismus in jeglicher Form ist abscheulich und muss überall, wo er auftritt, klar und entschieden bekämpft werden", sagte Starmer. "Jeder trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Großbritannien ein Ort ist, an dem sich jüdische Menschen sicher und geschützt fühlen."

Der 48 Jahre alte West, der mittlerweile unter dem Namen "Ye" auftritt, war immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Kommentare aufgefallen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er ein Lied mit dem Titel "Heil Hitler".

Anfang 2026 hatte er im "Wall Street Journal" um Entschuldigung gebeten. "Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit", schrieb er und führte seine früheren Äußerungen auf eine bipolare Störung zurück.