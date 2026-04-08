Lewis Hamilton und Kim Kardashian das neue Traumpaar? So reagiert ihr Ex Kanye West darauf

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Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen das neue Traumpaar sein! Doch was hält ihr Ex Kanye West davon?

Von Mia Berger

USA - Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sollen das neue Traumpaar sein! Doch was hält ihr Ex-Mann Kanye West (48) davon? Ein Insider gewährt Einblicke in die Gedanken des Rappers.

Kanye West (48, Foto) findet es nicht schlimm, dass Lewis Hamilton Zeit mit seinen Kindern und seiner Ex-Frau verbringt.
Kanye West (48, Foto) findet es nicht schlimm, dass Lewis Hamilton Zeit mit seinen Kindern und seiner Ex-Frau verbringt.  © Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/dpa

"Er fühlt sich aktuell im Reinen damit, dass Lewis Zeit mit seinen Kindern verbringt. Er vertraut ihm. Er liebt Kim auf eine Weise, dass er ihr Wohlergehen will", so der Insider gegenüber "Page Six".

Hamilton begleitet Kardashian zudem gemeinsam mit drei ihrer Kinder - Tochter Chicago (8) sowie die Söhne Saint (10) und Psalm (6) - in den Urlaub nach Tokio. Außerdem gehört der Rennfahrer schon länger zum Bekanntenkreis des Rappers.

Laut Page Six ist das ein deutlicher Unterschied zu Kardashians Ex-Partner Pete Davidson (32). Denn der Insider sagt, West habe den Comedian "gehasst".

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Während der rund neunmonatigen Beziehung veröffentlichte West sogar einen Song, in dem er droht, "Pete Davidson fertigzumachen", sowie ein Musikvideo, in dem er eine Pappfigur des Comedians entführt und begräbt.

Lewis Hamilton (41) begleitete Kim Kardashian und ihre Kinder in den Urlaub nach Tokio.
Lewis Hamilton (41) begleitete Kim Kardashian und ihre Kinder in den Urlaub nach Tokio.  © David Davies/PA Wire/dpa

Kim Kardashian macht toxisches Verhalten für die Trennung von Kanye West verantwortlich

Die Aussagen von Kanye West über ihren Ex-Freund haben Kim Kardashian (45) sehr traurig gemacht.
Die Aussagen von Kanye West über ihren Ex-Freund haben Kim Kardashian (45) sehr traurig gemacht.  © Scott A Garfitt/Invision/dpa

In einem Podcast erklärte Kardashian, dass sie das Musikvideo traurig gemacht habe, da es ihrem damaligen Partner gegenüber nicht fair gewesen sei.

Die Quelle gibt an, der Rapper sei damals vor allem traumatisiert gewesen, da er die Liebe seines Lebens verloren habe. Die 45-Jährige nannte bereits zuvor sein toxisches Verhalten und seine manischen Episoden als Grund für die Trennung. Erst im Januar machte der 48-Jährige seine bipolare Störung öffentlich, die mit diesen Phasen einhergeht.

"Ich mochte das Gefühl nicht, dass jemand schlecht über meine Kinder, meine Großmutter oder meine Tanten spricht", so die Skims-Gründerin über die Trennung. Zudem habe West immer wieder sehr private Details öffentlich gemacht.

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Heute, so die Quelle weiter, ist West mit sich im Reinen. Erst vor wenigen Tagen stand er wieder für ein Comeback-Konzert auf der Bühne.

Titelfoto: Montage: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/dpa, David Davies/PA Wire/dpa, Scott A Garfitt/Invision/dpa

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