08.04.2026 17:00 Lewis Hamilton und Kim Kardashian das neue Traumpaar? So reagiert ihr Ex Kanye West darauf

Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen das neue Traumpaar sein! Doch was hält ihr Ex Kanye West davon?

Von Mia Berger

USA - Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sollen das neue Traumpaar sein! Doch was hält ihr Ex-Mann Kanye West (48) davon? Ein Insider gewährt Einblicke in die Gedanken des Rappers.

Kanye West (48, Foto) findet es nicht schlimm, dass Lewis Hamilton Zeit mit seinen Kindern und seiner Ex-Frau verbringt. © Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/dpa "Er fühlt sich aktuell im Reinen damit, dass Lewis Zeit mit seinen Kindern verbringt. Er vertraut ihm. Er liebt Kim auf eine Weise, dass er ihr Wohlergehen will", so der Insider gegenüber "Page Six". Hamilton begleitet Kardashian zudem gemeinsam mit drei ihrer Kinder - Tochter Chicago (8) sowie die Söhne Saint (10) und Psalm (6) - in den Urlaub nach Tokio. Außerdem gehört der Rennfahrer schon länger zum Bekanntenkreis des Rappers. Laut Page Six ist das ein deutlicher Unterschied zu Kardashians Ex-Partner Pete Davidson (32). Denn der Insider sagt, West habe den Comedian "gehasst". Kanye "Ye" West Kanye West auf Instagram zurück: Was er dort teilt, sorgt für Verwirrung Während der rund neunmonatigen Beziehung veröffentlichte West sogar einen Song, in dem er droht, "Pete Davidson fertigzumachen", sowie ein Musikvideo, in dem er eine Pappfigur des Comedians entführt und begräbt.

Lewis Hamilton (41) begleitete Kim Kardashian und ihre Kinder in den Urlaub nach Tokio. © David Davies/PA Wire/dpa

Kim Kardashian macht toxisches Verhalten für die Trennung von Kanye West verantwortlich