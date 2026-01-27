"Ich bereue mein Verhalten zutiefst und schäme mich dafür": Kanye West offen über seine Krankheit
USA - US-Rapper Kanye West (48) entschuldigte sich erneut für seine antisemitischen Äußerungen und erklärte, eine bipolare Störung sei dafür verantwortlich.
Im Wall Street Journal veröffentlichte der 48-Jährige einen Entschuldigungsbrief, in dem er erläuterte, wie es zu seinen antisemitischen Aussagen gekommen sei.
Der Brief begann mit einem Rückblick auf einen Autounfall im Jahr 2002. Dabei habe er sich den Kiefer gebrochen und eine Verletzung im rechten Frontallappen des Gehirns erlitten.
Die neurologischen Folgen seien jedoch lange unentdeckt geblieben und erst im Jahr 2023 diagnostiziert worden.
Diese medizinische Fehleinschätzung habe seiner psychischen Gesundheit massiv geschadet und letztlich zur Diagnose einer bipolaren Störung vom Typ 1 geführt, so West. Die Erkrankung habe ihn in manische Zustände versetzt, deren Ausmaß er selbst nicht habe erkennen können.
"Man denkt, alle anderen überreagieren. Man glaubt, die Welt klarer zu sehen als je zuvor - während man in Wirklichkeit völlig den Halt verliert", so West. Zugleich habe ihm die Krankheit das Gefühl gegeben, keine Hilfe zu benötigen - er habe sich "mächtig und unaufhaltsam" gefühlt.
Er gab an, in dieser Zeit auch den Bezug zur Realität verloren zu haben. Je länger er das Problem ignoriert habe, desto schlimmer sei alles geworden.
Kanye West befindet sich derzeit in Therapie
"Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue. Menschen, die ich am meisten liebe, habe ich am schlimmsten behandelt. Ihr musstet Angst, Verwirrung, Demütigung und die Erschöpfung ertragen, jemanden zu lieben, der zeitweise nicht wiederzuerkennen war", erklärte West und fügte hinzu, dass er sich an viele Momente dieser Zeit nicht erinnern könne.
"Ich bereue mein Verhalten zutiefst und schäme mich dafür. Ich übernehme Verantwortung und verpflichte mich zu Behandlung und echter Veränderung. Das entschuldigt mein Handeln nicht. Ich bin kein Nazi und kein Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen."
West beschrieb außerdem eine viermonatige Phase im vergangenen Jahr, in der er eine schwere manische Episode mit psychotischem, paranoidem und impulsivem Verhalten erlebt habe, die sein Leben zerstört habe. Zeitweise habe er sogar Suizidgedanken gehabt. Seine Ehefrau Bianca Censori (31) habe ihn schließlich dazu bewegt, Hilfe zu suchen.
Mittlerweile nehme er Medikamente ein, mache eine Therapie, lebe bewusster und verspüre wieder mehr Klarheit.
"Ich stecke meine Energie in positive, sinnvolle Kunst - Musik, Mode, Design und neue Ideen, um der Welt zu helfen", so West.
Zum Abschluss erklärte er: "Ich bitte nicht um Mitleid oder einen Freifahrtschein. Ich hoffe, mir eure Vergebung verdienen zu können. Ich bitte lediglich um Geduld und Verständnis, während ich meinen Weg zurück finde."
Normalerweise zieht es die Redaktion von TAG24 vor, nicht über suizidgefährdete Personen zu berichten. Da Kanye West aber eine Person des öffentlichen Lebens ist, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden. Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa