"Ich bereue mein Verhalten zutiefst und schäme mich dafür": Kanye West offen über seine Krankheit

USA - US-Rapper Kanye West (48) entschuldigte sich erneut für seine antisemitischen Äußerungen und erklärte, eine bipolare Störung sei dafür verantwortlich.

Kanye West (48) sprach offen über seine Erkrankung und entschuldigte sich für seine antisemitischen Aussagen. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Im Wall Street Journal veröffentlichte der 48-Jährige einen Entschuldigungsbrief, in dem er erläuterte, wie es zu seinen antisemitischen Aussagen gekommen sei.

Der Brief begann mit einem Rückblick auf einen Autounfall im Jahr 2002. Dabei habe er sich den Kiefer gebrochen und eine Verletzung im rechten Frontallappen des Gehirns erlitten.

Die neurologischen Folgen seien jedoch lange unentdeckt geblieben und erst im Jahr 2023 diagnostiziert worden.

Diese medizinische Fehleinschätzung habe seiner psychischen Gesundheit massiv geschadet und letztlich zur Diagnose einer bipolaren Störung vom Typ 1 geführt, so West. Die Erkrankung habe ihn in manische Zustände versetzt, deren Ausmaß er selbst nicht habe erkennen können.

"Man denkt, alle anderen überreagieren. Man glaubt, die Welt klarer zu sehen als je zuvor - während man in Wirklichkeit völlig den Halt verliert", so West. Zugleich habe ihm die Krankheit das Gefühl gegeben, keine Hilfe zu benötigen - er habe sich "mächtig und unaufhaltsam" gefühlt.

Er gab an, in dieser Zeit auch den Bezug zur Realität verloren zu haben. Je länger er das Problem ignoriert habe, desto schlimmer sei alles geworden.