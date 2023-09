Hier steht Kayne West mit seiner Bianca beim Kult-Dönerladen in Berlin Schlange

Berlin - Die Warteschlange vor Mustafa's Gemüse Kebap in Berlin-Kreuzberg ist legendär. Davon mussten sich Kanye West (46) und Bianca Censori (28) offenbar auch bei ihrem Besuch in der Hauptstadt überzeugen.

Kanye West (46) bekam bei Mustafa's Gemüse Kebap keinen Promi-Bonus und musste warten. © Fabian Sommer/dpa, Kamil Krzaczynski/EPA/dpa (Bildmontage)

Wie das Nachrichtenportal "t-online" berichtet, stellten sich der US-Rapper und seine Liebste am Donnerstag wie alle anderen vor dem besonders bei Touristen beliebten Dönerladen hinten an.

Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen West in Schwarz und stark vermummt, während Censori deutlich knapper bekleidet war und wenig Stoff ihre heißen Kurven umspielt. Erst vor Kurzem trug das Paar im Italien-Urlaub ähnlich ungewohnte Klamotten.

Die Fans sind natürlich hin und weg. "Stell dir vor, du stehst einfach für einen Döner an und Kanye West steht vor dir", kommentiert zum Beispiel ein Instagram-User.

Angestellte des Imbisses am Mehringdamm hätten einem Reporter von t-online bestätigt, dass ein Mann und eine Frau in den besagten Outfits in der Schlange gestanden hätten.

Zuvor habe ein Begleiter des prominenten Paares gefragt, ob sie vorgelassen werden, um vor den anderen wartenden Kunden bestellen können. Dies habe der Chef aber abgelehnt.