Kanye West auf Instagram zurück: Was er dort teilt, sorgt für Verwirrung
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Kanye "Ye" West (48) meldet sich zurück auf Instagram. Mit einem solchen Beitrag haben seine mehr als 19,3 Millionen Follower aber sicher nicht gerechnet.
Darauf ist nämlich nicht etwa der US-Rapper selbst zu sehen. Stattdessen widmete er den Post von Mittwoch seiner Ehefrau Bianca Censori (30) - oder besser gesagt ihrer neuen Kunstausstellung bestehend aus außergewöhnlichen Möbeln.
"So stolz", schrieb er unter die insgesamt vier Bilder der verschiedenen Designerteile, die die ein oder andere Stirn zum Runzeln bringen dürften.
Hierbei handelt es sich nämlich nicht etwa um herkömmliche Stühle, Tische oder Kommoden. Ganz im Gegenteil.
Censoris Stücke bestehen aus Gestellen in Krankenhausoptik aus Edelstahl, Plexiglas und Harz, kombiniert mit Lammfell. Um die Stücke während ihrer Präsentation in Seoul Anfang Dezember besonders in Szene zu setzen, kamen gleich mehrere Models ins Spiel.
Diese trugen allesamt hautfarbene Latexanzüge und Masken - sahen der 30-Jährigen somit zum Verwechseln ähnlich. Und als wäre das nicht schon merkwürdig genug, verbogen und krümmten sich die jungen Frauen, um sich in die Möbel einzufügen. Ein wirklich kurioser Anblick.
Ob die Einrichtungsgegenstände zum Verkauf stehen, ist eher fraglich. Auf Censoris Website sind die Stücke unter der Kategorie "Kunst" gelistet.
Auf Instagram sorgte dieser Beitrag von Kanye für irritierte Nutzer
Hat Kanye West seine Ausraster Anfang vergangenen Jahres reflektiert?
Erst zu Beginn des Jahres hatte Ye immer wieder mit judenfeindlichen und rechtsextremen Sprüchen auf Social Media für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Auch verkaufte er für kurze Zeit ein T-Shirt mit Hakenkreuz-Druck in seinem Shop "Yeezy".
Ob er seine Taten inzwischen bereut? Insider sollen TMZ zufolge zumindest angegeben haben, dass der Musiker "wirklich an sich gearbeitet" und "viel Zeit damit verbracht hat, über sein seltsames Verhalten zu Beginn dieses Jahres nachzudenken".
Zwar ist fraglich, ob er nach all den Aktionen sein Image wiederherstellen kann. Allerdings scheint er sich seiner Familie langsam wieder anzunähern. Wie das Promi-Portal weiter berichtete, soll er Weihnachten mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (45) und den gemeinsamen Kindern North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) verbracht haben.
Titelfoto: HECTOR RETAMAL / AFP