Kanye West auf Instagram zurück: Was er dort teilt, sorgt für Verwirrung

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Kanye "Ye" West (48) meldet sich zurück auf Instagram. Mit einem solchen Beitrag haben seine mehr als 19,3 Millionen Follower aber sicher nicht gerechnet.

Kanye West (48) ist stolz auf seine Frau Bianca Censori. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Darauf ist nämlich nicht etwa der US-Rapper selbst zu sehen. Stattdessen widmete er den Post von Mittwoch seiner Ehefrau Bianca Censori (30) - oder besser gesagt ihrer neuen Kunstausstellung bestehend aus außergewöhnlichen Möbeln.

"So stolz", schrieb er unter die insgesamt vier Bilder der verschiedenen Designerteile, die die ein oder andere Stirn zum Runzeln bringen dürften.

Hierbei handelt es sich nämlich nicht etwa um herkömmliche Stühle, Tische oder Kommoden. Ganz im Gegenteil.

Censoris Stücke bestehen aus Gestellen in Krankenhausoptik aus Edelstahl, Plexiglas und Harz, kombiniert mit Lammfell. Um die Stücke während ihrer Präsentation in Seoul Anfang Dezember besonders in Szene zu setzen, kamen gleich mehrere Models ins Spiel.

Diese trugen allesamt hautfarbene Latexanzüge und Masken - sahen der 30-Jährigen somit zum Verwechseln ähnlich. Und als wäre das nicht schon merkwürdig genug, verbogen und krümmten sich die jungen Frauen, um sich in die Möbel einzufügen. Ein wirklich kurioser Anblick.

Ob die Einrichtungsgegenstände zum Verkauf stehen, ist eher fraglich. Auf Censoris Website sind die Stücke unter der Kategorie "Kunst" gelistet.