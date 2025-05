Kardashian-Schwester schockiert mit Kommentar: "Schule ist so veraltet"

Kourtney Kardashian (46) ist kein Fan vom Schulsystem. © Instagram/Screenshot/kourtneykardash

Insgesamt hat die 46-Jährige vier Kinder: Mason (15), Penelope (12), Reign (10) und Rocky (1). Zum Unterricht in einer Lehranstalt schickt sie diese - vor allem die drei älteren - allerdings nicht.

Dies berichtete sie in der aktuellen Folge des Podcasts ihrer jüngeren Schwester Khloé Kardashian (40) "Khloé in Wonder Land".

Demnach würde sie in ihrer Erziehung gern zu unkonventionellen Mitteln greifen.

Das beziehe sich nicht nur auf den Einsatz von Medikamenten - "Ich behandle das Fieber meiner Kinder lieber selbst, als ihnen Tylenol oder Ibuprofen zu geben", so der Reality-TV-Star -, sondern auch auf die Bildung ihrer Kinder.

"Nehmen wir das Schulsystem zum Beispiel", erklärte sie daraufhin, "da denke ich mir: 'Wieso gehen Kinder verdammt noch mal zur Schule?"

Und dann setzte sie noch einen obendrauf: "Wirklich, das ist so veraltet."