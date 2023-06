Das ist er! Karoline Herfurth macht ihre Liebe offiziell

Berlin - Normalerweise trennt Schauspielerin Karoline Herfurth (39) ihr Privatleben strikt von der Öffentlichkeit, steht allein auf roten Teppichen und hält sich in Sachen Liebe bedeckt. Doch jetzt entschied sich die Berlinerin offenbar um und präsentiert der Welt immer öfter ihren Ehemann Christopher Doll (47).

Verliebte Blicke, ein zartes Lächeln und sanfte Berührung: Karoline Herfurth (39) und ihr Mann Christopher Doll (47) scheinen sehr glücklich zu sein. © imago/Future Image

Dabei ist der Produzent in der Filmbranche ebenfalls kein Unbekannter, wie "t-online" berichtete. Vor wenigen Tagen, genauer am 16. Juni, ließ sich das Paar bei der Verleihung des Ernst-Lubisch-Preises in der Berliner Astor Film Lounge ablichten.

Herfurth wurde an dem Abend für ihre beiden Tragikomödien "Einfach mal was Schönes" und "Wunderschön" ausgezeichnet. Letzteres wurde von ihrem Mann produziert, der neben dem Produzenten-Dasein auch Miteigentümer der "Hellinger/Doll Filmproduktion GmbH" ist.

Am vergangenen Donnerstag (22. Juni) zeigten sich Herfurth und Doll dann glücklich vereint auf der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin.

In einer rührenden Rede bedankte sich die Schauspielerin nicht nur bei ihrem Team, sondern auch bei ihrem Mann. Diese erste öffentliche Liebesbekundung ist komplettes Neuland für Herfurth - und das, obwohl das Paar bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen ist!

Nur die beiden Kinder der Stars werden nach wie vor konsequent aus der Öffentlichkeit rausgehalten.

Privat und beruflich scheint im Hause Herfurth also alles Hand in Hand zu laufen. Umso besser, denn die beiden stehen bereits wieder gemeinsam am Set.