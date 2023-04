"Haben es nicht verdient": Ex-Sieger Rurik Gislason äußert sich zum Baby-Drama bei "Let's Dance"-Paar

Am Freitagabend zauberten Sharon Battiste (31) und ihr neuer Tanzpartner Valentin Lusin in der RTL-Unterhaltungsshow " Let's Dance " eine perfekte Rumba aufs Parkett.

Valentin und Renata Lusin (beide 36) sind als Profitänzer bei "Let's Dance" aktiv. © RTL / Stefan Gregorowius

Einer, der das Paar gut kennt, ist Rurik Gislason. Der frühere Profi-Fußball ist nämlich kein Unbekannter in der Tanzshow. 2021 gewann er mit Renata Lusin die 14. Staffel von "Let's Dance".

In der vergangenen Sendung am Freitagabend war der Isländer bei der RTL-Unterhaltungsshow zu Gast. "Es ist ein richtiges gutes Gefühl, wieder hier zu sein", sagte der Sunnyboy gegenüber dem Express.

Doch auch ihn hat das tragische Schicksal, welches die beiden Tanzprofis ereilte, nicht kaltgelassen. Ganz im Gegenteil. "Wir haben im Laufe der vergangenen Wochen sehr oft telefoniert. Ich habe extrem Mitleid mit Renata und Valentin", so der 35-Jährige, der weiter erklärte: "Sie sind gute Freunde von mir. Was noch viel wichtiger ist: Sie sind wirklich gute Menschen. Sie haben das einfach nicht verdient. Aber es ist unfassbar, wie stark die beiden mit dieser tragischen Situation umgehen. Ohne Valentin wäre Renata nicht so stark, wie sie ist und ohne Renata wäre Valentin nicht so stark, wie er ist."

Die Beziehung von Renata und Valentin Lusin sei "etwas ganz besonderes".