Karriere von Marie Reim kommt ins Stocken: Jetzt äußert sie einen sehnlichen Wunsch

Düsseldorf - In diesem Jahr feierte Schlagerstar Marie Reim (26) am Ballermann auf Mallorca ihre Premiere. Während die Sängerin auf der Lieblingsinsel der Deutschen gut ankommt, scheint ihr Renommee hierzulande zu bröckeln - auch wenn sie sich in den vergangenen Jahren eine eigene Fangemeinde aufgebaut hat.

Marie Reim (26) wünscht sich, endlich mal wieder zu einer Samstagabendshow im TV eingeladen zu werden. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Denn auf eine Einladung zu einer der großen Samstagabendshows im TV wartet sie in diesem Jahr bislang vergeblich.

"Ich glaube schon, dass diese TV-Shows weiterhin sehr wichtig sind. Es gibt ja gar nicht mehr so viele davon", macht die 26-Jährige gegenüber "t-online" klar.

Gleichzeitig laufe aber natürlich viel über Social Media, weshalb sie dort sehr aktiv sei und vor allem auf Instagram und TikTok eine wachsende Reichweite habe.

Dennoch macht die Tochter der Michelle (54) und Matthias Reim (68) keinen Hehl daraus, wie wichtig eine Einladung für sie sei.

"Trotzdem wäre es schön, wieder bei Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen aufzutreten", wünscht sich die 26-Jährige, die mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Raphael Wolf (37) zusammen ist.

Allerdings liege es nicht in ihren Händen, ob sie schon bald wieder in einer der Samstagabendshows auftreten könne.