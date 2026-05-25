Karriere von Marie Reim kommt ins Stocken: Jetzt äußert sie einen sehnlichen Wunsch
Düsseldorf - In diesem Jahr feierte Schlagerstar Marie Reim (26) am Ballermann auf Mallorca ihre Premiere. Während die Sängerin auf der Lieblingsinsel der Deutschen gut ankommt, scheint ihr Renommee hierzulande zu bröckeln - auch wenn sie sich in den vergangenen Jahren eine eigene Fangemeinde aufgebaut hat.
Denn auf eine Einladung zu einer der großen Samstagabendshows im TV wartet sie in diesem Jahr bislang vergeblich.
"Ich glaube schon, dass diese TV-Shows weiterhin sehr wichtig sind. Es gibt ja gar nicht mehr so viele davon", macht die 26-Jährige gegenüber "t-online" klar.
Gleichzeitig laufe aber natürlich viel über Social Media, weshalb sie dort sehr aktiv sei und vor allem auf Instagram und TikTok eine wachsende Reichweite habe.
Dennoch macht die Tochter der Michelle (54) und Matthias Reim (68) keinen Hehl daraus, wie wichtig eine Einladung für sie sei.
"Trotzdem wäre es schön, wieder bei Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen aufzutreten", wünscht sich die 26-Jährige, die mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Raphael Wolf (37) zusammen ist.
Allerdings liege es nicht in ihren Händen, ob sie schon bald wieder in einer der Samstagabendshows auftreten könne.
Marie Reim hat vor wenigen Wochen ihre neue Single "Kopfkino" rausgebracht
"Man wird bestenfalls angefragt. Aber das ist von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel: Die Single muss passen, die Umstände müssen passen", erklärt Marie.
Ob ihre neue Single "Kopfkino", die am 8. Mai erschienen ist, das Potenzial hat, um für eine Einladung zu sorgen?
Letztmals war sie im Übrigen im Januar 2025 bei einem der beiden genannten Entertainer zu sehen. Damals legte sie einen fulminanten Auftritt bei "Schlagerchampions 2025 – Großes Fest der Besten" hin.
Noch länger liegt sogar die Teilnahme an der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF zurück. Dort trat sie im Mai 2024 auf.
Daher betont die Schlagersängerin, die in Düsseldorf wohnt, abschließend: "Wenn ich mal wieder dort auftreten dürfte, wäre das super!"
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa