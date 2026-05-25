"Let's Dance"-Star schwebt auf Wolke sieben: Vanessa Borck zeigt ihre neue Freundin

Berlin/Köln - Erst vor wenigen Tagen hat " Let's Dance "-Teilnehmerin Vanessa Borck verraten, dass sie frisch verliebt ist. Jetzt zeigt die 29-Jährige erstmals ihre neue Freundin.

Vanessa Borck (29, r.) nahm in diesem Jahr an "Let's Dance" teil. © Rolf Vennenbernd/dpa

In ihrem neuesten Instagram-Video ist ihre Partnerin zwar nur von hinten zu sehen, doch "Nessi" hat sie verlinkt.

Die neue Frau an der Seite der Berlinerin heißt Lara, ist 29 Jahre alt, kommt aus Köln, hat einen Master in Sportbusiness Management und arbeitet aktuell im Projektmanagement, wie "Bild" berichtet.

Kennengelernt haben sich die beiden kurz vor dem Dreh zur neuen Show der Influencerin "Nessi in Love". Nach wochenlanger Funkstille seien sich die beiden dann aber doch nähergekommen.

Allerdings führen die beiden aktuell noch eine Fernbeziehung. Derzeit sei es so, dass sie "versuchen, entweder Zeit in Köln oder in Berlin zu verbringen, sodass wir uns meistens nur drei oder vier Tage am Stück nicht sehen", verrät Lara.

Doch die ganze Pendelei könnte bald ein Ende haben, denn es gebe bereits den Plan, zusammenzuziehen.

"Wir möchten in Zukunft auf jeden Fall zusammenziehen und uns jeden Tag aufs Neue gegenseitig glücklich machen", führt die Kölnerin aus - und das, obwohl die Beziehung noch ganz frisch ist.