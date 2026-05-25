"Let's Dance"-Star schwebt auf Wolke sieben: Vanessa Borck zeigt ihre neue Freundin
Berlin/Köln - Erst vor wenigen Tagen hat "Let's Dance"-Teilnehmerin Vanessa Borck verraten, dass sie frisch verliebt ist. Jetzt zeigt die 29-Jährige erstmals ihre neue Freundin.
In ihrem neuesten Instagram-Video ist ihre Partnerin zwar nur von hinten zu sehen, doch "Nessi" hat sie verlinkt.
Die neue Frau an der Seite der Berlinerin heißt Lara, ist 29 Jahre alt, kommt aus Köln, hat einen Master in Sportbusiness Management und arbeitet aktuell im Projektmanagement, wie "Bild" berichtet.
Kennengelernt haben sich die beiden kurz vor dem Dreh zur neuen Show der Influencerin "Nessi in Love". Nach wochenlanger Funkstille seien sich die beiden dann aber doch nähergekommen.
Allerdings führen die beiden aktuell noch eine Fernbeziehung. Derzeit sei es so, dass sie "versuchen, entweder Zeit in Köln oder in Berlin zu verbringen, sodass wir uns meistens nur drei oder vier Tage am Stück nicht sehen", verrät Lara.
Doch die ganze Pendelei könnte bald ein Ende haben, denn es gebe bereits den Plan, zusammenzuziehen.
"Wir möchten in Zukunft auf jeden Fall zusammenziehen und uns jeden Tag aufs Neue gegenseitig glücklich machen", führt die Kölnerin aus - und das, obwohl die Beziehung noch ganz frisch ist.
Lara durfte die Tochter von "Let's Dance"-Star Vanessa Borck schon kennenlernen
Dass Vanessa eine gewisse Bekanntheit hat, habe Lara nicht gestört. Denn sie habe das Leben der 29-jährigen Internet-Bekanntheit nicht aktiv verfolgt, wie "Ness" erklärt.
"Ich durfte ihr alles selbst erzählen und zeigen, ohne dass sie sich vorher schon ein Bild von mir gemacht hatte. Genau das hat unseren Anfang für mich so besonders gemacht", schwärmt die Berlinerin.
Auch die vierjährige Tochter der "Let's Dance"-Teilnehmerin hat Lara bereits kennenlernen dürfen. Bei Instagram ist zudem zu sehen, wie das Paar gemeinsam mit Livi durch die Straßen schlendert.
Vor dem ersten Zusammentreffen hatten "Nessi" und Lara auch gehörigen Respekt. Doch die Sorgen waren unbegründet.
"Livi hat direkt am ersten Tag mit ihr eine Höhle gebaut, sie haben zusammen geturnt und es hat total natürlich funktioniert", gib die Influencerin preis.
Inzwischen kann sich die 29-jährige Kölnerin nicht nur vorstellen, mit dem "Let's Dance"-Star zusammenzuziehen, sondern auch, mit Vanessa weiter "zusammenzuwachsen" und sich eine "kleine Familie" aufzubauen, wie sie schließlich verdeutlicht.
Titelfoto: Instagram/nessiontour (Screenshot)