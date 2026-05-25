Nächste Schreckens-Nachricht für Hubert Fella: "Dschungelcamp"-Liebling muss unters Messer

Bad Neustadt (Bayern) - Nachdem " Dschungelcamp "-Liebling Hubert Fella mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus musste, gibt es jetzt eine endgültige Diagnose. Demnach hat der 58-Jährige eine Thrombose im Kopf.

"Dschungelcamp"-Liebling Hubert Fella (58) muss sich einer Kopf-Operation unterziehen. © Bildmontage: Instagram/hubertfella (Screenshots)

"Ich werde am Dienstag operiert. Die Ärzte wollen die Thrombose in meinem Kopf entfernen. Das wird wohl noch ein paar Mal operiert, aber vielleicht habe ich Glück und es klappt gleich beim ersten Mal", gibt der Reality-Star gegenüber "Bild" preis.

Der Eingriff werde minimalinvasiv über die Leiste durchgeführt, damit die Ärzte die betroffenen Gefäße erreichen und versuchen können, die Thrombose aufzulösen.

Bereits auf dem Rückflug von Australien, wo er an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen und den dritten Platz belegt hatte, habe er "unheimliche Kopfschmerzen" gehabt.

"Kann ja sein, dass es da passiert ist", befürchtet der Ehemann von Matthias Mangiapane (42). Denn starke Kopfschmerzen gelten als typisches Warnsignal einer Hirnvenenthrombose.

Allerdings sei es für die Ärzte nicht möglich genau feststellen zu können, wann sich die Thrombose gebildet habe. "Das ist ein schleichender Prozess", erklärt Hubert.