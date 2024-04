03.04.2024 10:52 Diese Teilnehmerin fand Kate Merlan bei "The 50" am schlimmsten: "Bitte nicht deine Visage hier"

Kate Merlan verriet TAG24, wen sie bei dem Reality-Format "The 50" am schlimmsten fand und was sie durch ihre Teilnahme für sich mitnimmt.

Von Mila Martinez

Hamburg/Köln - Kate Merlan (37) musste "The 50" nach nur vier Folgen verlassen. Doch das war kein Problem für sie. Eher die restlichen Kandidaten und Kandidatinnen, wie sie im Gespräch mit TAG24 verriet. Kate Merlan (37) verriet TAG24, wen sie bei "The 50" am schlimmsten fand. © Alice Nägle/TAG24 "'The 50' war schon sehr hart, muss ich sagen. Da waren voll viele Leute, die ich nicht leiden kann", platzte es aus der Reality-TV-Teilnehmerin heraus, als wir sie bei einer Fashion-Veranstaltung in Hamburg zum Interview getroffen haben.

"Da waren wirklich Leute, bei denen ich dachte: 'Boah, bitte nicht deine Visage hier. Habe ich gar kein Bock drauf'", ergänzte die 37-Jährige sichtlich genervt über den Cast des Prime-Formats. Eine Dame stach für sie aber unter allen besonders hervor - vor allem durch ihre Art: Giulia Siegel (49). "Oh, Gott! Das war die schlimmste von allen. Giulia Siegel ist für mich die Endgegnerin", erklärte das Tattoo-Model, die im Kampf um die 50.000 Euro keine Rolle mehr spielte. Welche Frauen aber weder in dem neuen Format noch im Leben der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin eine Rolle spielen, sind Jasmin Herren (45) und Cora Schuhmacher (47). Die beiden durften sogar nicht mal richtig einziehen in das französische Chateau. Auch mit ihnen fand Kate keine Wellenlänge bei "The 50". "Das sind beides Mädels, mit denen war ich mal sehr gut befreundet - haben gar kein Kontakt mehr. Da war wirklich gar kein guter Vibe da". Kate Merlan lässt sich von "The 50"-Aus nicht beeindrucken: "Mach mein Ding" Kate Merlan (37) war gar nicht begeistert von dem Cast von "The 50". © Amazon Prime Video Vielleicht ist es dann sogar umso besser, dass sowohl die Ex von Entertainer Willi Herren (†46), die Erotikdarstellerin sowie Kate selbst früh "den Ring" in französischer Idylle verlassen mussten. Der 37-Jährigen scheint das alles sowieso recht egal zu sein, wie sie im Gespräch berichtete. "Ob ich jetzt in der ersten oder der vierten Folge rausgeflogen wäre, ist egal. Bei mir läuft es eh gut. Ich mache eh weiter. Leben geht weiter. Ich bin nicht traurig darüber". Und trotzdem wollten wir wissen: Was nimmst du mit aus deiner Teilnahme bei "The 50"? "Ach, ich weiß einfach, dass Leute nervig sein können. Ich bin sicher für manche auch nervig, aber ich mache einfach mein Ding", erklärte die damalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin und übergab die restlichen Kämpfe den "starken Männern" im Schloss. "Ich denke mir: Weißt du was, dann kämpft ihr doch, macht doch euer Ding da einfach".

Titelfoto: Alice Nägle/TAG24