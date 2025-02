Cringe-Kuss mit Ehemann Jakub bringt Kate Merlan zum Verzweifeln: "Willst du mich nicht küssen?!"

Mérida (Mexiko) - Mit ihrer Teilnahme bei " Stranger Sins " will das On-off-Pärchen Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (29) endlich wieder zueinanderfinden. Doch das gestaltet sich nicht gerade einfach, wie sich in Folge 5 herauskristallisiert.

An den Merlans beißt sich Sexualtherapeutin Patricia Heinis (l.) die Zähne aus. © RTL

Im Paar-Gespräch mit RTL-Sexualtherapeutin Patricia Heinis wird dann genauer auf die Beziehungsprobleme der Merlans eingegangen.

Aufgrund der ständigen Streitereien könne einfach keine Harmonie und dadurch auch keine Nähe entstehen, so Jakubs Kritik. "Für was soll ich dann Liebe geben, wenn ich das gar nicht so empfinde?", erklärt er seine Gedanken in solchen Momenten.

So richtig scheint Kate sein Dilemma nicht nachvollziehen zu können und gleichzeitig zu sehr mit ihren eigenen Vertrauensproblemen beschäftigt zu sein: "Ich hab immer Angst, dass er was Komisches macht."

Das betreffe beispielsweise auch Jakubs regelmäßige Malle-Urlaube mit seinen Kumpels, bei denen der 29-Jährige oftmals "nächtelang" nicht erreichbar sei.

Die Therapeutin fasst zusammen: "Die beiden empfinden großen Schmerz." Und bisher scheint keine Lösung in Sicht zu sein. Kleiner Spoiler: Kurz nach den Dreharbeiten der Show folgte die (erneute) Trennung der Merlans.