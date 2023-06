Jakub Jarecki liefert Kate Merlan extrem schmerzhaften Liebesbeweis! Hält ihre Liebe diesmal für immer?

Köln - Seit ein paar Wochen zeigen sich Kate Merlan (36) und Ehemann Jakub Jarecki (27) wieder gemeinsam auf Instagram. Erst seit Kurzem schwebt das Couple wieder auf Wolke sieben. Der neueste Liebesbeweis an seine Frau geht Jakub jetzt sogar unter die Haut.

Ab sofort ziert der Name "Kate" den Hals von Jakub Jarecki. Zu viel Liebesbekundung? © Montage: Screenshot/Instagram/Kate Merlan, Screenshot/Instagram/Jakub Jarecki

Nach einer zwischenzeitlichen Trennung und ordentlichen Schlammschlachten auf Instagram haben Kate und Jakub erst vor knapp drei Monaten wieder so richtig zueinander gefunden.

Zum zweiten Mal zusammengeschweißt dürfte das Paar die kürzliche Teilnahme bei "Prominent getrennt" haben. Seitdem sind Kate - die noch im vergangenen Jahr behauptete, mit dem Teufel verheiratet zu sein - und ihr Jakub wieder ein Herz und eine Seele.

Wie sehr das ungleiche Duo wieder füreinander schwärmt, wird allerdings jetzt erst so richtig deutlich. "Ich muss euch was Krasses erzählen", verriet das 27-jährige Ehe-Küken noch am Mittwoch seinen Fans.

Am heutigen Donnerstag lieferte Jakub dann die Aufklärung seiner "krassen Erfahrung". Der gebürtige Kölner legte sich jüngst für sein "Bobby", so nennt er Gattin Kate liebevoll, unter die Nadel.

Was es damit auf sich hat? Nicht weniger als ein Tattoo mit dem Namen "Kate" ziert ab sofort den Hals des 27-Jährigen unterhalb des Kehlkopfes. "Die Entscheidung habe ich bewusst so getroffen."