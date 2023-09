Kate Merlan im Gefühlschaos: Liebes-Comeback mit Ehemann Jakub Jarecki oder heiße Flirts mit Serien-Hottie?

Köln - Offenbar hat Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (36) in Sachen Männer die Qual der Wahl! Die 36-Jährige steht aktuell scheinbar zwischen zwei Stühlen und kann sich für keinen Mann in ihrem Leben entscheiden.

Eine aufmerksame Passantin will das Duo knutschend in einem Kölner Park gesichtet haben. Mit einer wasserdichten Beziehung scheint es aber auch mit dem Serien-Hottie nicht zu klappen.

Oder vielleicht doch für Patrick Fabian? Am heutigen Mittwoch machte sich Kate samt Freundin auf den Weg nach Berlin! © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Patrick Fabian, Screenshot/Instagram/Kate Merlan

Das wird aus ihrem Versuch deutlich, ihren Noch-Ehemann und die jüngste Liebelei Patrick miteinander zu vergleichen.

"Ich würde sagen, Jakub ist nicht so langweilig wie Patrick. Jakub ist halt sehr offen und direkt. Patrick ist ein bisschen wie eine Schlaftablette, das ist das, was mich manchmal ein bisschen langweilt. Da fehlt mir das Feuer", machte sie deutlich.

Heiße Funken schickte der Frauenschwarm erst vor Kurzem in Richtung Vorgänger Jakub. In seiner Story zog der über die neue Bekanntschaft seiner Ex-Freundin her und ließ dabei wirklich kein gutes Haar am Sonnyboy.

Der wiederum konterte die "Kritik" mit viel Humor und Sarkasmus und ließ die Worte des 28-jährigen Ehe-Küken mächtig an sich abprallen.

Und auch Kate selbst äußerte sich nur kurz nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Prominent getrennt" mehr als kritisch über Jakub. "Ich habe einfach keine Kraft mehr und möchte nicht mehr weinen, weil ich deinetwegen schon viel zu oft geweint habe."

Ein Ehe-Comeback könnte es aber trotzdem geben! "Momentan sage ich, alles ist möglich. Aber irgendwie ist auch nichts möglich", schien Kate mit sich selbst zu hadern.