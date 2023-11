Kate Merlan wieder voll verliebt: Ist er der Mann für den Rest ihres Lebens?

Kurz nach dessen Boxkampf beim "Fame Fighting" gegen "Are You The One"-Schlawiner Paco Herb (27) machten er und Kate das endgültige Liebes-Comeback wieder offiziell.

Nachdem sie Hobby-Kicker Jakub Jarecki (27) nach zahlreichen Eskapaden rund um Mallorca-Trips und Fremdgeh-Gerüchte zunächst den Laufpass gegeben hatte, soll Kate ihn nun erneut tief in ihr Herz geschlossen haben.

Gemeinsam bastelt das Paar nun wieder an der Zukunft. Schon bald mit Baby? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kate Merlan

Wie glücklich das neu formierte Pärchen zu sein scheint, zeigten beide am vergangenen Samstag in Köln. "Nie mehr fastelovend…ohne dich💗", schrieb Kate zu einem witzigen Rollentausch, indem beide ihre Outfits tauschten und so die Kölner Straßen unsicher machten. (Rechtschreibung übernommen)

Zur Erinnerung: Schon im April stolzierte das einstige Ex-Paar über die Kölner Fitnessmesse "FIBO" und nahm sich dabei reichlich Zeit für Fans und Follower.

Ab sofort gehen Kate und Jakub, den die 36-Jährige während des Rosenkriegs selbst "Teufel" nannte, wieder zusammen durchs Leben.

Die Community scheint das Duo hingegen noch nicht ganz überzeugt zu haben ... "Mal schauen, wie lange es diesmal hält" oder "Und in vier Wochen wieder so 'ne, [wir] sind getrennt und lassen uns scheiden'" hieß es in der Kommentarspalte des Karnevals-Beitrags.

Ob ihre Liebe nun für immer Bestand hat - das wissen nur Kate und Jakub selbst.