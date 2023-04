Liebes-Comeback bei Kate Merlan und Jakub Jarecki? Ex-Paar taucht zusammen auf FIBO auf

Köln - Stehen die Zeichen etwa auf Liebes-Comeback? Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (29) haben am Freitag einen gemeinsamen Abstecher auf die Fitnessmesse "FIBO" gemacht. Geht das einstige Traumpaar bald wieder gemeinsam durchs Leben?

Zusammen begutachtete das Ex-Paar Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (29) die neuesten Fitnesstrends auf der FIBO in Köln. © Montage: Instagram/Screenshot/Kate Merlan

Dass sowohl Kate als auch Jakub das Rampenlicht mögen, dürfte ihren Fans mittlerweile bekannt sein. Aktuell flimmert das Duo bei "Prominent getrennt" über die Bildschirme und lässt die Community Woche für Woche von einer Reunion träumen.

Ihr jüngster gemeinsamer Auftritt auf der "FIBO" könnte die Gerüchteküche daher noch einmal so richtig befeuern. Beide gaben in der Vergangenheit an, nach der brutal schmerzhaften Trennung im vergangenen Oktober wieder auf Wolke sieben zu schweben.

"Ja, ich bin aktuell verliebt, will aber alles für mich behalten", hieß es vor einigen Wochen noch von Fußballer Jakub. Und auch Ex-Herzensdame Kate schien ihr Herz an einen Mann verloren zu haben. An wen - das verriet die 35-Jährige allerdings nicht.

Haben Kate und Jakub etwa wieder zueinander gefunden und verraten es nicht? Eng an eng stolzierte das Ex-Paar am Freitag durch die Messehallen in Köln-Deutz und ließ sich dabei mit zahlreichen Fans ablichten - wie echte Promis eben.