Trotz On-off-Ehe: Kate Merlan plant zweite Hochzeit mit Jakub - diesmal im TV!

Berlin/Köln - Kate Merlan (36) und Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (28) führten in der Vergangenheit eine wilde Beziehung, haben sich mehrmals getrennt und öffentlich wieder versöhnt. Obwohl die Partnerschaft der beiden nach wie vor recht turbulent verläuft, will das Ehepaar sich nun erneut das Jawort geben.

Kate Merlan (36) will ihrem Jakub ein zweites Mal das Jawort geben. © Instagram/katemerlan

Das hatte TV-Sternchen Kate am Dienstag gegenüber RTL am Rande eines Blogger-Events in Berlin verraten und im selben Zuge ein wenig aus dem Beziehungs-Nähkästchen geplaudert.

Zurzeit verstehen sich die beiden, die in ihrer jungen Ehe schon durch manche Krise gegangen sind, recht gut, wie die 36-Jährige in dem Interview erklärte. "Perfekt" werde es zwischen dem Tattoomodel und dem Fußballer jedoch nie zugehen, offenbarte die Kölnerin.

Zwar lieben sich die beiden, wie Kate betonte, dennoch führen einige Dinge, die während der Trennungsphase des Ehepaars geschehen sind, noch heute zu Streitigkeiten.

Konkreter wurde die 36-Jährige dabei nicht, ihr Jakub hatte jedoch bekanntlich eine wilde Party-Phase durchlebt, in der er nicht nur einige Clubs in Köln unsicher gemacht hatte, sondern auch mehrfach zum "Ballermann-Urlaub" nach Mallorca gereist war.



Kate hatte damals sogar öffentlich erklärt, die Scheidung einreichen zu wollen!