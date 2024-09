Nach Tod ihrer Mama: Zieht Kate Merlan jetzt ins Dschungelcamp?

Köln - Nur wenige Tage nach der schmerzhaften Nachricht über den Tod ihrer Mutter hat sich Kate Merlan (37) erstmals über eine potenzielle Teilnahme am RTL-Dschungelcamp geäußert. Sehen ihre Fans sie bald in Australien?

" Viele Leute sagen immer, dass ich in den Dschungel soll. Ich bin davor immer weggerannt", offenbarte sie. Der genaue Grund? Ihre Ängste!

In einem Interview mit Promiflash hat die Kölnerin nun allerdings zu einem ganz anderen Thema Stellung bezogen - nämlich einer Teilnahme im RTL-Dschungel. Dem schob sie aber einen gewaltigen Riegel vor.

Der Trennungs-Schlammschlacht folgte dann nur kurze Zeit später der tragische Verlust ihrer Mama . "Mein Herz ist gebrochen", teilte die 37-Jährige ihren Fans mit und zog sich vorübergehend von der Bildfläche in den sozialen Netzwerken zurück.

Die Reality-TV-Queen setzt sich gerne in Szene. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kate Merlan

"Ich drücke mich seit Jahren davor und ich würde mich auch nicht bemühen, da reinzukommen. [...] Ich weiß, dass das jeder sehen möchte, aber ich habe einfach zu viele Phobien", stellte sie klar.

Ob es im Laufe der Jahre überhaupt mal zu einer konkreten Anfrage des Senders kam und der offensiv an der Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin baggerte - das ließ Kate im Gespräch offen.

Vielmehr habe sie zu viel Angst vor den im Busch regierenden Tierchen.

"Ich habe wirklich vor allem Angst, was man sich vorstellen kann, deswegen wird man mich da wahrscheinlich eher nicht sehen", erklärte sie weiter und schließt das Kapitel Down Under, noch bevor es überhaupt angefangen haben könnte.