Todesschüsse in New York: Kate Merlan erlebt Mord auf offener Straße hautnah
New York (Vereinigte Staaten) - Mitten auf offener Straße erlebt Kate Merlan (39) einen regelrechten Albtraum und wird um ein Haar Augenzeugin eines Mordes in New York City.
Sichtlich aufgelöst und durch den Wind hat sich die ehemalige "Reality Backpackers"-Teilnehmerin am Donnerstag bei ihren Fans gemeldet, um über die jüngsten Geschehnisse in Manhattan zu sprechen.
Tatsächlich sei sie beinahe Augenzeugin eines Mordes geworden, teilt sie mit. Nur wenige Augenblicke bevor sie nahe dem Times Square aufkreuzt, sei ein Mann in einem "7 Eleven" von einem Unbekannten erschossen worden.
"Es ist so schlimm. Es ist einfach ein Mann erschossen worden. Der war in dem Laden und wurde einfach von einem anderen erschossen. Da, im '7 Eleven', und ich stand genau davor", berichtet sie fassungslos ihrer Community.
Innerhalb kürzester Zeit tummelten sich vor dem betroffenen Laden unzählige Schaulustige, die sich das Drama aus nächster Nähe anschauen wollten. Auch ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizeiautos stürmte binnen weniger Minuten zum Einsatzort - das ist in der Instagram-Story der 39-Jährigen zu sehen.
Kate Merlan erlebt Polizeieinsatz hautnah mit
Sie selbst habe sich im Anschluss etwas fernab des Einsatzortes positioniert. "Da kam einfach alles an Feuerwehr, Krankenwagen und ein riesiger Polizeieinsatz. Und dann sind die hier reingelaufen mit einer Trage und einem Notarzt", erzählt sie aufgewühlt.
"Das ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe so etwas noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Das ist alles schlimm."
Wie es seitens der New Yorker Polizei heißt, sei der Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht.
Eigentlich hatte Kate Merlan nur einen entspannten Trip nach New York geplant, um ihren 39. Geburtstag zu feiern. Mit einem derart dramatischen Zwischenfall hat der Realitystar mit Sicherheit nicht gerechnet.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kate Merlan