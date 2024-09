TV-Star Kate Merlan erinnert sich an Verlust ihrer Mama: "Der schmerzhafteste Tag meines Lebens!"

Was genau passiert ist, will Kate allerdings nicht verraten - auch, weil ihre Mama das wohl nicht gewollt hätte.

Dennoch sei es für sie nun an der Zeit, zurück in den Alltag zu finden und wieder zu arbeiten - auch, um sich von den schlimmen Gedanken abzulenken.

"Ich habe vorher noch nie innerlich einen so starken Schmerz gespürt und das wird auch noch lange so weitergehen", beginnt Kate in einem emotionalen Video auf Instagram .

Bei Instagram liefert Kate Merlan immer wieder intime Einblicke in ihr Leben. © Bildmontage: Instagram/katemerlan (Screenshots)

Sie habe gerade für eine neue Show gedreht, als die verhängnisvolle Nachricht kam. "Ich war nichts ahnend am Set und dann kommt ein Anruf, der dein ganzes Leben verändert", erzählt die aufgewühlte 37-Jährige. "Dann ist aus dem Nichts, innerhalb von zehn Sekunden, meine ganze Welt zusammengebrochen."

Sie habe dann nur noch wenige Stunden gehabt, um vom TV-Set ins Krankenhaus zu ihrer Mutter zu kommen, um sie noch einmal lebendig zu sehen und sich von ihr verabschieden zu können. Glücklicherweise habe das noch geklappt, berichtet Kate.



"Ich bin der Produktion so dankbar, dass sie alles dafür getan haben, dass ich so schnell wie möglich zu meiner Mutter komme. Ich hab's noch rechtzeitig geschafft und habe ihre Hand gehalten am Bett. Sie hat noch einmal die Augen aufgemacht und dann habe ich kurz mit ihr gesprochen. Dann ist sie eingeschlafen - für immer", erinnert sich die ehemalige "Sommerhaus"-Kandidatin mit Tränen in den Augen.

Die ganze Situation sei einfach nur "ganz schlimm gewesen". Dennoch wolle sie nun nach vorne blicken. "Ich weiß, dass meine Mutter trotzdem immer hier ist bei mir. Ich spüre sie, ich weiß, dass sie auf mich aufpasst!", so Kate.