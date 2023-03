Was hat Kate Merlan vor? TV-Sternchen muss wieder an den Brüsten operiert werden

Köln - TV-Sternchen Kate Merlan (35) muss sich erneut unters Messer legen! Am Dienstag verriet die "Prominent getrennt"-Teilnehmerin den prallen Eingriff, der ihr in naher Zukunft bevorsteht. Seelischen Beistand bekam sie dabei von Kumpel Rafi Rachek (33).

Direkt im Anschluss ihres Arzttermins musste sich Kate Merlan die Nervosität und Aufregung von der Seele plappern. © Montage: Instagram/Screenshot/Kate Merlan

Zehen, Füße, Nase, Po und Brüste - all das sind Körperteile, an denen Kate Merlan schon hat herumschnippeln und arbeiten lassen.

An der Seite von Rafi Rachek - Ex-Bachelorette-Teilnehmer und Erzfeind von Jakub Jarecki (28) - stolzierte Kate am Dienstag durch Köln, um den nächsten Eingriff an ihrer Oberweite zu besprechen und planen.

Will die Ex von Kicker Jakub etwa noch größere Brüste? Nein! "Ich muss leider die Implantate austauschen lassen", teilte die 35-Jährige ihren Fans mit.

Grund dafür sind ihre extremen Gewichtsschwankungen, mit denen ihre plastischen Inhalte nicht allzu gut zurechtkämen und deshalb verrutschen, offenbarte Kate.

Doch damit nicht genug! Auch an anderer Stelle will die Ex "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin noch einmal nachhelfen lassen.