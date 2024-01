Katharina Dürr gewährt intime Einblicke: "Stephen möchte keine feste Beziehung"

Hamburg - Katharina Dürr (40) hat einen überraschenden Einblick in ihr früheres Tagebuch gegeben und damit ihren Followern ihren damaligen Gefühlszustand offenbart.

Auf Instagram präsentierte Katharina Dürr (40) Einblicke in ihr Tagebuch. © Bildmontage: Screenshot Instagram/katharina_duerr_

Ein überraschender Schatz, den die Ex-Sommerhaus-Kandidatin da gefunden hat: ein Tagebuch von 2001.

Ganz offen präsentiert die 40-Jährige, wie sie sich damals gefühlt und was sie erlebt hat.

Mit Kugelschreiber und in Schreibschrift ist zu lesen: "Samstag bei Stephen gewesen - da geschlafen. Ganz romantisch an der Alster gewesen. So schön. Aber er möchte keine feste Beziehung, so'n scheiß!"

Eingetragen wurde der Beitrag laut des Fotos am 03.02.2001. Doch hatten sich die beiden da überhaupt schon gekannt?

Ein paar Story-Frequenzen später klärt sie auf: "Euch entgeht aber auch nichts. Ich hatte mich damals im Datum verschrieben. Habe Stephen am 28.01.2002 kennengelernt. Das Tagebuch beginnt am 31.01.2001.".

Im Umkehrschluss müsste das also bedeuten, dass Katharina und Stephen erst am 3. Februar 2002 romantisch um die Alster gelaufen sind. So richtig klar wird das allerdings durch die Postings nicht.