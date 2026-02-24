"Let's Dance"-Star hat Ja gesagt: Ihr Zukünftiger ist der Bruder von TV-Koch

Köln - In wenigen Tagen beginnt die 19. Staffel von " Let's Dance ". Schon vor dem Start hat eine Profitänzerin etwas zu feiern. Die Rede ist von Kathrin Menzinger (37), die sich nun verlobt hat.

Kathrin Menzinger (37) hat sich kurz vor Beginn der neuen "Let's Dance"-Staffel verlobt. © Thomas Banneyer/dpa

"A million times yes", schreibt die gebürtige Österreicherin zu einer Fotostrecke aus fünf Bildern, die sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat.

Auf den Schnappschüssen zeigt sie voller Stolz einen glitzernden Verlobungsring. Zudem strahlt sie über beide Ohren.

Dabei habe sie mit ihrem zukünftigen Gatten eigentlich nur einen entspannten Asien-Trip machen wollen, um vor dem "Let's Dance"-Start noch einmal Energie zu tanken.

Und ihr langjähriger Partner ist kein Unbekannter: Max Kumptner ist nicht nur Fotograf, sondern auch der Bruder eines bekannten TV-Kochs.

Alexander Kumptner ist dem Publikum nämlich durch mehrere Shows wie "The Taste" oder "Die Küchenschlacht" bekannt.