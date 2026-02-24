"Let's Dance"-Star hat Ja gesagt: Ihr Zukünftiger ist der Bruder von TV-Koch
Köln - In wenigen Tagen beginnt die 19. Staffel von "Let's Dance". Schon vor dem Start hat eine Profitänzerin etwas zu feiern. Die Rede ist von Kathrin Menzinger (37), die sich nun verlobt hat.
"A million times yes", schreibt die gebürtige Österreicherin zu einer Fotostrecke aus fünf Bildern, die sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat.
Auf den Schnappschüssen zeigt sie voller Stolz einen glitzernden Verlobungsring. Zudem strahlt sie über beide Ohren.
Dabei habe sie mit ihrem zukünftigen Gatten eigentlich nur einen entspannten Asien-Trip machen wollen, um vor dem "Let's Dance"-Start noch einmal Energie zu tanken.
Und ihr langjähriger Partner ist kein Unbekannter: Max Kumptner ist nicht nur Fotograf, sondern auch der Bruder eines bekannten TV-Kochs.
Alexander Kumptner ist dem Publikum nämlich durch mehrere Shows wie "The Taste" oder "Die Küchenschlacht" bekannt.
Überraschende Verlobung von "Let's Dance"-Star: Tanzkollegen gratulieren bei Instagram
Die überraschende Verlobung der Profitänzerin sorgt auch bei zahlreichen ihrer Kollegen für Freude.
"Von Herzen nur das Beste für Euch", schreibt zum Beispiel Malika Dzumaev (35) unter dem Instagram-Beitrag. Auch Marta Arndt (36) und Ekaterina Leonova (38), die sich darüber freut, endlich die Bilder zu sehen, lassen ihre Glückwünsche da.
Einen etwas schnippischen, aber wohl nicht ernst gemeinten Kommentar gibt hingegen Renata Lusin (38) ab. "Wir haben alle schon gewartet", lässt die gebürtige Russin wissen.
Aber auch alte Weggefährten können kaum glauben, dass sich die 37-Jährige verlobt hat, wie an "Dancing Star" René Casselly (29), mit dem Menzinger die Show 2022 gewinnen konnte, zu sehen ist. "Omg, es ist wirklich passiert!! Glückwunsch", so der 29-Jährige.
Somit wird Kathrin Menzinger als Verlobte bei "Let's Dance" an den Start gehen. Beginn der neuen Staffel ist am kommenden Freitag, wenn die Kennenlernshow auf dem Programm steht.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa