Versteckte Botschaft an seinen Sohn? David Beckham teilt emotionale Zeilen
Courchevel (Frankreich) - Der Familienstreit im Hause Beckham sorgt aktuell immer wieder für Schlagzeilen: Zwischen David (50), Victoria (51) und ihrem ältesten Spross Brooklyn (26) hängt der Haussegen gewaltig schief. Jetzt verliert der Ex-Kicker deutliche Worte über seine Kinder.
Während zwischen "Becks" und seinem Ältesten weiterhin eisige Stille herrscht, versucht der Vierfachvater gerade bei einer kleinen Auszeit im Schnee mit seiner Jüngsten auf andere Gedanken zu kommen.
Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der 50-Jährige mehrere Schnappschüsse seines Solotrips mit Tochter Harper (14) im französischen Luxus-Skigebiet Courchevel.
Gut gelaunt strahlt das Papa-Tochter-Duo auf den Fotos in voller Skimontur in die Kamera, macht gemeinsam die Pisten unsicher und lässt es sich abseits der Strecke bei heißer Schokolade und einem Glas Wein gut gehen.
Daneben teilte der ehemalige Fußballprofi vielsagende Zeilen: "Erinnerungen mit meinen Kindern zu schaffen, ob zusammen oder einzeln, war mir schon immer wichtig. Deshalb haben Harper und ich diese Woche wieder ein paar neue Erinnerungen gesammelt. Ich liebe dich, hübsche Lady!"
Ist in diesem Statement etwa auch eine Botschaft an Brooklyn versteckt, der seiner Familie erst jüngst den Rücken gekehrt hatte? Mit Blick auf das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn haben Davids Worte zumindest einen etwas bitteren Beigeschmack.
David Beckham verbringt Quality Time mit Tochter Harper
Hofft David Beckham auf Versöhnung mit Brooklyn?
So harmonisch und innig David Beckhams Verhältnis zu seiner Tochter Harper zu sein scheint, so festgefahren scheint die Beziehung zu seinem ältesten Sohn.
Nachdem der 26-Jährige vor wenigen Wochen öffentlich insbesondere gegen seine Mutter Victoria gefeuert und sich von seiner Familie losgesagt hatte, herrscht Funkstille zwischen dem Promi-Paar und seinem Erstgeborenen.
Doch obwohl Brooklyn seine Eltern in kein gutes Licht gerückt hatte, indem er ihnen unter anderem öffentliche Demütigungen und Manipulation vorwarf, sollen das Ex-Spice-Girl und der Sportler immer noch auf eine baldige Versöhnung hoffen.
Denn wie kostbar die Zeit mit seinen Kindern für ihn ist, hat David Beckham nun einmal mehr deutlich gemacht.
Titelfoto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP