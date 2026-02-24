Versteckte Botschaft an seinen Sohn? David Beckham teilt emotionale Zeilen

Courchevel (Frankreich) - Der Familienstreit im Hause Beckham sorgt aktuell immer wieder für Schlagzeilen: Zwischen David (50), Victoria (51) und ihrem ältesten Spross Brooklyn (26) hängt der Haussegen gewaltig schief. Jetzt verliert der Ex-Kicker deutliche Worte über seine Kinder.

David Beckham (50) teilt im Netz private Familienfotos. © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Während zwischen "Becks" und seinem Ältesten weiterhin eisige Stille herrscht, versucht der Vierfachvater gerade bei einer kleinen Auszeit im Schnee mit seiner Jüngsten auf andere Gedanken zu kommen.

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der 50-Jährige mehrere Schnappschüsse seines Solotrips mit Tochter Harper (14) im französischen Luxus-Skigebiet Courchevel.

Gut gelaunt strahlt das Papa-Tochter-Duo auf den Fotos in voller Skimontur in die Kamera, macht gemeinsam die Pisten unsicher und lässt es sich abseits der Strecke bei heißer Schokolade und einem Glas Wein gut gehen.

Daneben teilte der ehemalige Fußballprofi vielsagende Zeilen: "Erinnerungen mit meinen Kindern zu schaffen, ob zusammen oder einzeln, war mir schon immer wichtig. Deshalb haben Harper und ich diese Woche wieder ein paar neue Erinnerungen gesammelt. Ich liebe dich, hübsche Lady!"

Ist in diesem Statement etwa auch eine Botschaft an Brooklyn versteckt, der seiner Familie erst jüngst den Rücken gekehrt hatte? Mit Blick auf das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn haben Davids Worte zumindest einen etwas bitteren Beigeschmack.