"Mein Leben ist die Hölle": Beliebter Eiermann liegt nach Deutschland-Rückkehr im Krankenhaus

Leipzig/Halle (Saale) - Gregoire " Gregory" da Silva ist in Halle (Saale), Leipzig und vor allem auch bei Social Media seit Jahren als " Eiermann " bekannt. Jetzt gab es einen dramatischen Vorfall im Leben des 46-Jährigen.

Gregoire "Gregory" da Silva (46) ist nach Deutschland zurückgekehrt. © gofundme

Eigentlich sah es im Januar noch gut aus für Gregory: Mittels einer Spendenaktion konnte der Straßenkünstler, der es mit seinem Eier-Hut einst sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hatte, rund 5000 Euro sammeln.

Das Geld sollte ihm die Ausreise und den Start in ein neues Leben in Portugal ermöglichen.

Doch dieser Traum ist nicht Realität geworden, wie Gregory seinen Unterstützern nun bei GoFundMe mitteilte: Nach einem kurzen Aufenthalt in Portugal war der Großteil des gesammelten Geldes bereits aufgebraucht gewesen, sodass er zurück nach Hamburg reiste.

Aufgrund der andauernden Geldsorgen und des damit verbundenen Stresses habe der 46-Jährige dann nicht nur direkt in der Hansestadt, sondern inzwischen auch in der vergangenen Woche nach seiner Rückkehr nach Leipzig schwere Asthma-Anfälle erlitten.

Aktuell befinde er sich deshalb in der Obhut des Klinikums St. Georg. Seine Zukunft über den Krankenhausaufenthalt hinaus ist aber ungewiss.