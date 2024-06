Mit 45: Katie Holmes lässt die Hüllen fallen

Los Angeles/Paris - Wahre Schönheit kennt kein Alter - das beweisen Hollywoods Topstars Woche um Woche aufs Neue. Auch Katie Holmes drehte nun die Uhr zurück und zeigte, dass sie in den vergangenen 20 Jahren kaum gealtert ist. Mit 45 ließ sich die Schauspielerin oberkörperfrei ablichten.

Anders als Promi-Damen wie Heidi Klum (50), Elizabeth "Liz" Hurley (58) oder Salma Hayek (57) gehört Holmes eigentlich nicht zur Riege der Ü40-Stars, die sich regelmäßig leicht bekleidet in den sozialen Medien zeigt.

Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Laut A.P.C sei der "Batman Begins"-Star bereits seit den 90er-Jahren eine treue Kundin des Modehauses. Doch nun ist Holmes nicht mehr nur Käuferin oder Model, sondern auch als Designerin tätig!

Indem sie die A.P.C.-Archive in Paris durchstöbert habe, "tauchte Katie in die Erinnerungen an A.P.C.-Kleidungsstücke aus der Vergangenheit ein, ließ sich von Kollektionen aus den frühen 2000er-Jahren inspirieren und arbeitete daran, sie modern und relevant für die Kunden des Jahres 2024 zu gestalten."

Die Kollektion der Ex-Frau von Tom Cruise (61) sei dabei eine Mischung aus "French elegance" und "New-York chic".