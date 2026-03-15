Bewegende Worte: RTL-Moderatorin trauert um ihre Mutter

Köln - RTL -Moderatorin Katja Burkard (60) trauert um ihre Mutter. Diese sei im Alter von 92 Jahren gestorben, teilte Burkard in einem Beitrag auf Instagram mit.

Katja Burkard (60) trauert um ihre Mutter. © Federico Gambarini/dpa

Darin wendet sie sich in emotionalen Worten an ihre Mutter: "Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft - bis zum Ende", schreibt die 60-Jährige.

Dazu stellte sie ein Foto in Schwarz-Weiß, das Mutter und Tochter lächelnd gemeinsam zeigt.

"Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest", heißt es weiter.