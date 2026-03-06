Katja Burkard offen wie nie: "Punkt 12"-Ikone über verheerenden Unfall - Und die Folgen
Köln - Schon seit April 1997 moderiert Katja Burkard die RTL-Nachrichtensendung "Punkt 12". Zwei Themen begleiten die heute 60-Jährige aber bereits seit Beginn ihrer Karriere: ihr Lispeln und ihr Tinnitus.
"Ich habe irgendwann mit Mitte 20 einen Autounfall gehabt und habe einen Tinnitus davon bekommen", erklärt die zweifache Mutter in einem Gespräch gegenüber "Bild" die Ursache.
Katja sei damals mit ihrem Ex-Freund in Italien gewesen und durch Aquaplaning sei es zu dem verheerenden Crash gekommen, der ihr Leben verändert hat.
"Ganz schlimm. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber ich bin im Schock draußen rumgelaufen, habe die Trümmerteile eingesammelt", erzählt die 60-Jährige.
Ihr Glück sei außerdem gewesen, dass ihr Ex-Partner Arzt gewesen sei und ihr Valium gespritzt habe, da sie sich nicht beruhigen konnte, da der Tinnitus nicht weggegangen sei.
Bis heute lebt die TV-Moderatorin noch mit dem Tinnitus und sie gehe wunderbar damit um. Inzwischen betrachte sie ihn "als eine Art innere Alarmanlage", denn wenn das Pfeifen stärker werde, wisse sie, dass sie doch noch ein Stündchen länger schlafen oder mal einen Gang herunterfahren müsse.
Sprachtrainerin verzweifelt an "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard
Doch durch Unfall habe sie nicht nur einen Tinnitus bekommen, sondern es habe sich auch ein Lispeln entwickelt. Dies sei jedoch erst aufgefallen, als Katja moderiert habe. "Durch das Mikrofon", gibt das "Punkt 12"-Gesicht preis.
"Dann habe ich versucht, das mit Training wegzukriegen, aber ich habe es nicht gehört", so Katja.
Allerdings habe ihre Sprachtrainerin irgendwann die Geduld verloren, da sich Katja so sehr damit gestresst habe und sie es ja auch nicht gehört habe.
Irgendwann sei es dann auch ihren Chefs egal gewesen, was für die 60-jährige TV-Moderatorin auch ein Moment des Loslassens gewesen sei.
"Dann war es so", lässt Katja abschließend verlauten.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa