Steiniger Weg zur "Punkt 12"-Ikone: So hart war Katja Burkards Kindheit

Köln - Katja Burkard (60) ist das Gesicht des RTL -Nachrichtenmagazins "Punkt12". Doch bis dahin war es ein steiniger Weg - angefangen bei ihrer Kindheit.

"Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard (60) musste in ihrer Kindheit im Familien-Wirtshaus helfen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Meine Kindheit war anders als die meiner Freundinnen", gesteht die zweifache Mutter gegenüber "Bild".

Der Grund dafür: die heutige TV-Moderatorin wuchs in einer Wirtsfamilie auf, ihre Eltern führten eine Kneipe mit einem Saal.

"Wir hatten kein Familienleben", verdeutlicht Katja, die das jedoch nicht als Vorwurf, sondern nur als Feststellung sehe.

In dem Saal ihrer Eltern seien viele Feierlichkeiten der Dorfbewohner über die Bühne gegangen. Sowohl Hochzeiten als auch der Leichenschmaus hätten dort stattgefunden.

"Bei uns tagte der Gesangverein oder der Taubenzüchterverein hatte Jahreshauptversammlung", erzählt Katja, die immer dabei gewesen sei.