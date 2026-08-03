Gestrandet in Italien: Katja Burkard entfacht Ehestreit, mitten auf der Autobahn

Genua/Pisa - Was für ein Ärgernis! Mitten auf der Autobahn haben sich RTL -Moderatorin Katja Burkard (61) und Ehemann Hans Mahr (77) ein süffisantes Wortgefecht geliefert.

Katja Burkard und Hans Mahr gaben sich nach fast 30 Jahren Beziehung im Vorjahr das Jawort. © Thomas Banneyer/dpa

Eigentlich hätte es für die TV-Ikone und den Medien-Manager der entspannte Aufbruch in einen noch entspannteren Urlaub in Italien werden sollen …

Dass das allerdings nicht so eintraf, lag offenbar an der insgeheimen Sturheit ihres Ehemannes.

Denn: Die beiden sind am Wochenende wegen leeren Tanks auf der Autobahn liegen geblieben! Darüber hat die 61-Jährige jüngst ihre Fans in einer Story bei Instagram aufgeklärt.

"Was machen wir zwei eigentlich mit Warnblinklicht auf der Autobahn, irgendwo zwischen Pisa und Genua?" will die Moderatorin von ihrem Gatten hinterm Steuer wissen.

Auf die kleinlaute Beichte ihrer besseren Hälfte - den Tank entgegen aller Vorstellungen bis aufs Äußerste leer gefahren zu haben - kann sich Burkard einen sarkastischen Spruch alá "Wer hat’s vorher gesagt" nicht verkneifen.