Oh Gott! Was macht Katja Burkard denn in Bernd Fuchs' Gesicht?

Die Moderatorin probiert das lilafarbene Teil am Auge ihres Kollegen aus. Und verkackt! "Was ist das denn?", lacht der Wetterfrosch: "Das sieht aus wie eine Narbe. Du kannst perfekt Narben schminken."

Nach dem Auspacken ist sich das befreundete Duo unsicher, was es da in den Händen hält. "Ein Schaber", wie Burkard zu erkennen glaubt: "Ein Gesichtshaar-Rasierding."

Bei Katja Burkard (59) und Bernd Fuchs (52) kommt ein kleines Päckchen an, kaum größer als ein Briefumschlag. Was da wohl drin sein mag? "Da hab ich schon das Gefühl: Viel kann's nicht sein", mutmaßt die "Punkt 12"-Moderatorin.

Lili Budach (20, l.) und Mama Janine Kunze (50) testen einen spiegelnden Wimpernlöffel. © RTL

Bei Janine Kunze (50) und Lili Budach (20) kommt eine ebenso schmale Sendung an. Die Tochter vermutet, dass eine Cartier-Uhr enthalten sein könnte. Aber was will man an der testen? Unwahrscheinlich - wie die Frauen schnell merken. Aber sie mutmaßen richtig: "Es könnte etwas sein, was das Frauenherz höher schlagen lässt."

Es ist ein "Eyelash Spoon". Der Schweizer Hersteller verspricht perfekt gestylte Wimpern - ohne zu verklumpen!

Die 20-Jährige muss als Versuchskaninchen herhalten. "Ich sehe nicht den mega Unterschied, aber ich merke ihn beim Tuschen. Man kriegt jedes Härchen einzeln gegriffen, das funktioniert schon gut", so die Carmen-Darstellerin aus "Hausmeister Krause".

Lili ist begeistert: "Ich find's genial, ich komm nicht mehr ans Lid damit, mein ganzes Augen-Makeup bleibt verschont."

Die ganze Folge mit vielen weiteren Promis und Produkten zeigt VOX am heutigen Sonntagabend um 20.15 Uhr. Bei RTL+ gibt es sie schon jetzt.