Job-Hammer bei Katja Burkard: Die RTL-Legende geht 2026 auf Tour
Köln - Fast drei Jahrzehnte lang arbeitet Katja Burkard (60) schon als Moderatorin bei RTL. Durch die Arbeit mit ihrem eigenen Buch hat sie sich die TV-Ikone einen ganz neuen Job ergattert.
Vor fast einem Jahr brachte der Fanliebling des Kölner Senders ihr erstes eigenes Buch "60 ist das neue 60" auf den Markt.
Immer wieder sei sie während der anschließenden Lesungen auf ihre humorvolle und charmante Art hingewiesen worden.
Deshalb macht die Moderatorin im neuen Jahr Nägel mit Köpfen und geht mit ihrem ersten gleichnamigen Comedy-Programm auf Deutschland-Tour - kein Scherz!
"Während meiner Lesungen haben die Leute mir immer so viele Fragen gestellt. Da haben wir festgestellt: kennt jede Frau! Und wir haben herrlich zusammen über uns gelacht. Über all die bekloppten Diäten, die wir schon gemacht haben, unsere hormonellen Ausnahmezustände und all die Komplexe, die wir hatten, als wir jung waren", erklärt die 60-Jährige die Beweggründe.
Unter dem Motto "Ehrlich. Witzig. Katja" wird die "Punkt 12"-Legende ab Mai 2026 unterwegs sein.
Katja Burkard feiert Tourstart in Mönchengladbach
Noch - Stand jetzt - mache sich kein Lampenfieber bei ihr breit, erklärt sie. Allerdings sei der Schritt unter die Komikerinnen schon eine gewaltige Herausforderung für sie.
"Jetzt heißt es: Raus aus der Komfortzone. Das Programm ist rund 90 Minuten lang und nach den Ferien im Januar beginnt die heiße Vorbereitungsphase, damit ich bei der Premiere in Mönchengladbach bestens gerüstet bin."
Eine besondere Zielgruppe wolle sie mit ihrem Programm nicht ansprechen. Stattdessen soll ihre Show generationsübergreifend funktionieren und sowohl Elternteile als auch Kinder anlocken.
Das wohl härteste Publikum hat sie derweil wohl in den eigenen vier Wänden. "Als ich meinen Töchtern von der Idee erzählt habe, war ihre Reaktion: 'Echt jetzt, Mama, das ist aber cringe!'"
Auf das große Bühnen-Debüt von Mama Katja wird der Nachwuchs aber wohl nicht verzichten, teilt die 60-Jährige mit. "Inzwischen geht’s, und sie werden bei der Premiere wohl auch im Publikum sitzen."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa