Job-Hammer bei Katja Burkard: Die RTL-Legende geht 2026 auf Tour

Köln - Fast drei Jahrzehnte lang arbeitet Katja Burkard (60) schon als Moderatorin bei RTL . Durch die Arbeit mit ihrem eigenen Buch hat sie sich die TV-Ikone einen ganz neuen Job ergattert.

Im Februar dieses Jahres brachte Katja Burkard ihr Buch "60 ist das neue 60" auf den Markt. © IMAGO / pictureteam

Vor fast einem Jahr brachte der Fanliebling des Kölner Senders ihr erstes eigenes Buch "60 ist das neue 60" auf den Markt.

Immer wieder sei sie während der anschließenden Lesungen auf ihre humorvolle und charmante Art hingewiesen worden.

Deshalb macht die Moderatorin im neuen Jahr Nägel mit Köpfen und geht mit ihrem ersten gleichnamigen Comedy-Programm auf Deutschland-Tour - kein Scherz!

"Während meiner Lesungen haben die Leute mir immer so viele Fragen gestellt. Da haben wir festgestellt: kennt jede Frau! Und wir haben herrlich zusammen über uns gelacht. Über all die bekloppten Diäten, die wir schon gemacht haben, unsere hormonellen Ausnahmezustände und all die Komplexe, die wir hatten, als wir jung waren", erklärt die 60-Jährige die Beweggründe.

Unter dem Motto "Ehrlich. Witzig. Katja" wird die "Punkt 12"-Legende ab Mai 2026 unterwegs sein.