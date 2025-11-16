Katja Burkard packt aus: So sehr erschwerte Stefan Raab ihr den Start in ihre TV-Karriere
Köln - Katja Burkard gehört zu "Punkt 12" wie die Ringe zum Saturn. Doch ihre Anfänge vor der Kamera waren für die heute 60-Jährige nicht gerade leicht, wie sie jetzt ausplauderte.
Seit über 25 Jahren führt die Blondine zur Mittagsstunde durch die Klatsch- und Tratsch-Themen dieser Welt. Beim Frauengesundheitsgipfel von "Bild" gestand sie auf dem roten Teppich, dass sie gerade zu Beginn ihrer Karriere oft verspottet wurde - und zwar aufgrund ihres Lispelns.
Inzwischen ist der markante Sprachfehler, den sie laut eigener Aussage selbst gar nicht wahrnimmt, längst zum Markenzeichen geworden. Damals war das nicht so. Vor allem ihr heutiger RTL-Kollege Stefan Raab (59) habe sie immer wieder mit Häme überschüttet.
"Schön war das sicher nicht, doch es hat mir ein dickes Fell beschert, von dem ich nachher noch profitiert habe", erklärte Burkard und fügte hinzu: "Wenn man sein Gesicht in die Kamera hält, dann ist es halt so, dass einen nicht jeder mag, das ist mir auch klar."
Dennoch habe sie an den ständigen Anfeindungen anfänglich schwer zu knabbern gehabt. Professionelle Hilfe durch den Kölner Sender? Fehlanzeige! "Ich habe das mit mir selber ausgemacht und vordergründig drüber gelacht", erinnerte sich die Moderatorin zurück.
Katja Burkard sicher: Anfeindungen heutzutage auf einem anderen Level
Laut Burkard spielen Anfeindungen heute aber in einer ganz anderen Liga. Der Ton sei durch Social Media wesentlich rauer geworden. Verbale Angriffe hätten sich durch Anonymität, Kommentarspalten und ständige Verfügbarkeit deutlich verstärkt.
Mit Blick auf ihren Start vor der Kamera betont Burkard, dass man mit solchen Angriffen - wie etwa durch Raab - inzwischen wohl anders umgehen würde, da es in der Gesellschaft ein ausgeprägteres Bewusstsein für mentale Gesundheit gebe.
Neben ihrer Arbeit als TV-Journalistin setzt sich die studierte Politikwissenschaftlerin in der Gegenwart mithilfe verschiedener Organisationen auch noch ehrenamtlich für Kinderrechte ein. Darüber hinaus ist sie Autorin zweier Bücher.
Mit ihrem Ehemann Hans Mahr (76) hat Burkard zwei Töchter in die Welt gesetzt: Marie-Therese (24) und Katharina (18). Allerdings leben beide schon längst nicht mehr mit ihren Eltern unter einem Dach.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Georg Wendt/dpa