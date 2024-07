Katja Burkard kann es kaum fassen: Das hat ihre Tochter damit zu tun!

Köln - Abseits der RTL-Kameras hat Moderatorin Katja Burkard (59) in diesen Tagen einen neuen Meilenstein zu feiern. Diesmal hingegen steht allerdings ihre Tochter Marie-Therese im Mittelpunkt!

An der Seite ihrer Tochter feierte Katja Burkard nun deren Bachelor-Abschluss in Madrid. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katja Burkard

Normalerweise hält sich das RTL-Urgestein von "Punkt 12" mit familiären Neuigkeiten weitestgehend zurück.

Nur selten bekommen ihre Fans in den sozialen Netzwerken einen Einblick hinter die privaten Kulissen geboten.

Diesmal allerdings soll jeder sehen, dass die 59-Jährige vor Stolz und Freude buchstäblich platzt. Denn: Tochter Marie-Therese hat ihren Uni-Abschluss!

Mit einem emotionalen Post gratuliert die Moderatorin ihrem Nachwuchs zum Mega-Abschluss.

"Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz und voller Liebe ich bin. Meine Tochter Marie-Therese hat ihren Dualen Bachelor in Politics, Law, Economics & Laws [hierbei handelt es sich um zwei unterschiedliche Module, Anm. d. Red.] an der IE-Universität in Madrid bekommen", schreibt sie zu einem gemeinsamen Schnappschuss.