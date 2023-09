Katja Burkard lässt sich verzaubern: Dieser Mann ist schuld daran

Köln - Privat lässt sich RTL-Moderatorin Katja Burkard (58) schon seit einigen Jahren von Lebensgefährte Hans Mahr (74) faszinieren. Beruflich dagegen versetzte die "Punkt 12"-Moderatorin nun allerdings ein anderer Mann in blankes Staunen!

Der blieb jedoch ganz lässig und cool und ließ sich nicht so wirklich in die Karten schauen.

Um die eigenen Skills am magischen Würfel zu perfektionieren und ihn überhaupt zu lösen, wollte die 58-Jährige den einen Trick aus Lars herauskitzeln.

Das hatte mit einem ganz besonderen Mann zu tun - nämlich Künstler Lars Krökel! Der zog beinahe das gesamte RTL-Gebäude in Köln-Deutz in seinen Bann.

Jetzt stand die TV-Kollegin von Jana Azizi (34) allerdings nur am Seitenrand und war vollkommen aus dem Häuschen.

Samt Zauberwürfel stellte Lars Krökel die Moderatorin vor eine echte Herausforderung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katja Burkard

"Es gibt ein bestimmtes System und bestimmte Algorithmen, die man halt lernen muss", gab der Künstler zu verstehen.

Seinen Worten ließ der Würfel-Magier allerdings auch waschechte Taten folgen. "So, Lars, zeig, was du kannst", spornte ihn die RTL-Moderatorin an.

Und siehe da! Binnen 20 bis 25 Sekunden zauberte Lars Krökel aus einem völlig durcheinandergeratenen Zauberwürfel ein perfektes Endergebnis - sehr zur Bewunderung von Katja Burkard!

"Ich hasse solche Angeberei! Ich bräuchte dafür 25 Jahre und selbst das würde nicht reichen. Hat das eigentlich was mit IQ zu tun?", wollte Katja wissen.

Zur Beruhigung aller stelle diese dann zum Ende ihrer Story hin fest, dass selbst diejenigen, die den Würfel nicht lösen könnten, "nicht doof" seien. Ein Glück!