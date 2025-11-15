Katja Burkard packt aus: So sehr erschwerte Stefan Raab ihr den Start in ihre TV-Karriere

Köln - Katja Burkard gehört zu "Punkt 12" wie die Ringe zum Saturn. Doch ihre Anfänge vor der Kamera waren für die heute 60-Jährige nicht gerade leicht, wie sie jetzt ausplauderte.

Katja Burkard (60) wurde gerade zu Beginn ihrer Karriere häufig wegen ihres markanten Sprachfehlers verspottet. © Georg Wendt/dpa

Seit über 25 Jahren führt die Blondine zur Mittagsstunde durch die Klatsch- und Tratsch-Themen dieser Welt. Beim Frauengesundheitsgipfel von "Bild" gestand sie auf dem roten Teppich, dass sie gerade zu Beginn ihrer Karriere oft verspottet wurde - und zwar aufgrund ihres Lispelns.

Inzwischen ist der markante Sprachfehler, den sie laut eigener Aussage selbst gar nicht wahrnimmt, längst zum Markenzeichen geworden. Damals war das nicht so. Vor allem ihr heutiger RTL-Kollege Stefan Raab (59) habe sie immer wieder mit Häme überschüttet.

"Schön war das sicher nicht, doch es hat mir ein dickes Fell beschert, von dem ich nachher noch profitiert habe", erklärte Burkard und fügte hinzu: "Wenn man sein Gesicht in die Kamera hält, dann ist es halt so, dass einen nicht jeder mag, das ist mir auch klar."

Dennoch habe sie an den ständigen Anfeindungen anfänglich schwer zu knabbern gehabt. Professionelle Hilfe durch den Kölner Sender? Fehlanzeige! "Ich habe das mit mir selber ausgemacht und vordergründig drüber gelacht", erinnerte sich die Moderatorin zurück.