Gestrandet in Italien: Katja Burkard entfacht Ehestreit, mitten auf der Autobahn
Genua/Pisa - Was für ein Ärgernis! Mitten auf der Autobahn haben sich RTL-Moderatorin Katja Burkard (61) und Ehemann Hans Mahr (77) ein süffisantes Wortgefecht geliefert.
Eigentlich hätte es für die TV-Ikone und den Medien-Manager der entspannte Aufbruch in einen noch entspannteren Urlaub in Italien werden sollen …
Dass das allerdings nicht so eintraf, lag offenbar an der insgeheimen Sturheit ihres Ehemannes.
Denn: Die beiden sind am Wochenende wegen leeren Tanks auf der Autobahn liegen geblieben! Darüber hat die 61-Jährige jüngst ihre Fans in einer Story bei Instagram aufgeklärt.
"Was machen wir zwei eigentlich mit Warnblinklicht auf der Autobahn, irgendwo zwischen Pisa und Genua?" will die Moderatorin von ihrem Gatten hinterm Steuer wissen.
Auf die kleinlaute Beichte ihrer besseren Hälfte - den Tank entgegen aller Vorstellungen bis aufs Äußerste leer gefahren zu haben - kann sich Burkard einen sarkastischen Spruch alá "Wer hat’s vorher gesagt" nicht verkneifen.
Katja Burkard kann Ironie nicht verstecken
Die ganze Schuld will der 77-Jährige aber trotzdem nicht auf sich nehmen - auch die Technik des Autos habe seinen Teil dazu beigetragen und ihn nicht vorher durch sämtliche Lampen gewarnt.
"Jetzt ist das Auto schuld, genial", kontert die Gastgeberin von "Punkt 12" humorvoll und mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Die erste Idee der Rettung: Eine Tankstelle - zwei Kilometer Fußmarsch entfernt, bei 35 Grad Außentemperatur. Die Lösung des Problems liefert aber schließlich der Abschleppdienst, der nach rund einer Stunde Wartezeit das ersehnte Benzin vorbeibringt.
Zu allem Überfluss erschien auch die italienische Polizei an Ort und Stelle, um sich nach der Lage zu erkundigen. "Ich habe auch der Polizei noch mal gesagt, dass das seine Schuld ist. Sicherheitshalber", macht sich die Moderatorin über ihre bessere Hälfte lustig.
Kostenfrei kommen die zwei aber nicht davon. Satte 148 Euro kostet die Rettung am Ende - angesichts der billigen Spritpreise in Italien ein vergleichsweise teurerer Spaß.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa