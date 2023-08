Katja Burkard versetzt Fans mit Bikini-Video in Ekstase, auch TV-Kolleginnen reagieren

Katja Burkard (58) verbringt ihren Sommerurlaub auf der japanischen Insel Okinawa. © Montage: Instagram/Screenshot/Katja Burkard

Die beliebte TV-Blondine hat es in ihren wohlverdienten Sommerferien in weite Ferne verschlagen. In einem Posting sendete sie jüngst "Grüße aus Okinawa".

Das idyllische Fleckchen Erde gehört zu Japan und wird auch als die "Insel der Hundertjährigen" bezeichnet. So bietet das Island mit seinen Buchten, Traumstränden und dem angenehmen Ozeanklima die perfekten Bedingungen für eine hohe Lebenserwartung.

Und auch Katja scheint sich zwischen türkisfarbenem Wasser und blauem Himmel pudelwohl zu fühlen.

"Endlich am Strand", freute sich die 58-Jährige in ihrem Instagram-Beitrag und lieferte ein entsprechendes Beweisfoto sowie ein kurzes Video gleich mit.

Fans und auch TV-Kolleginnen von Katja reagierten euphorisch auf die unverhofft freizügigen Bilder.