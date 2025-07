RTL-Ikone Katja Burkard verrät Details zu Liebes-Aus: Ein Anruf änderte alles!

Einfach hinnehmen wollte Mahr die Trennung aber nicht. "Wie ein Löwe" habe er um ihre Beziehung gekämpft, schilderte die RTL-Legende sichtlich gerührt. Dennoch hielt sie an ihrem Entschluss fest. Bis zu einem Abend in Hamburg …

Auch ihr Alter habe eine gewichtige Rolle gespielt. Die Blondine gestand: "Da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen Panik hatte. Ich gehe jetzt auf die 60 zu - und ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?"

Über 20 Jahre waren die "Punkt 12"-Moderatorin und der frühere RTL -Boss bereits ein Paar, als sie die Reißleine zog. "Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven. Und wir haben so oft darüber gestritten", erklärte Burkard in der NDR- Talkshow "Das!" die Gründe für das Liebes-Aus.

Burkard ist seit über zwei Jahrzehnten das Moderationsgesicht des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12". © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf einer Party hatte die 60-Jährige etwas zu tief ins Glas geschaut. "Ich hing dann so richtig in den Seilen und habe mich gefragt 'Ist das richtig? Das kann doch nicht wahr sein, dass du dich jetzt trennst'", erinnerte sie sich zurück.

Genau in diesem emotionalen Tief rief ihr Ex-Partner an. "An dem Abend habe ich dann unter Tränen, so richtig kitschig, wie in einem Hedwig-Courths-Mahler-Film, gesagt: 'Nein, ich liebe dich aber' - und dann kamen wir tatsächlich wieder zusammen", so Burkard.

Das Telefonat wurde zum Wendepunkt in ihrer Beziehung. "Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben", betonte das "Punkt"-Gesicht in der Talkrunde. Eine Paartherapie sei nicht nötig gewesen. Stattdessen hätten sie mehr miteinander kommuniziert.

Heute sind Burkard und Mahr glücklicher denn je. Sie wissen zu schätzen, was sie am jeweils anderen haben. Vor allem die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und ehrlich mit ihren Gefühlen zu sein, bildeten am Ende den Schlüssel für ihre Versöhnung.