Ein Herz für Bitches: Katja Krasavice enthüllt ersten Inhalt der Albumbox

Berlin - Am 1. September erscheint Katja Krasavices viertes Album " Ein Herz für Bitches " - mitsamt einer limitierten Fanbox. Jetzt verriet die 26-Jährige deren ersten Inhalt.

Katja Krasavices (26) "Ein Herz für Bitches"-Albumbox enthält unter anderem ein Bodyspray. © Montage Instagram/katjakrasavice ; TikTok/katjakrasavice

Nur sechs Wochen nach dem Vorverkaufsstart war die Box bereits restlos ausverkauft gewesen und hatte damit die vorherigen Rekorde der Sängerin übertroffen. Insgesamt 15.000 Boxen konnte sie damit für jeweils 49,90 Euro an den Mann oder an die Frau bringen.

"Seitdem wir ausverkauft sind, hab' ich über 35.000 Nachrichten bekommen von Leuten, die die Box nicht bekommen haben und die sie so gerne gehabt hätten", erzählte Katja stolz in einem TikTok.

Und: "Eine 'Ein Herz für Bitches'-Box zu haben, ist Gold wert! Ihr habt da was krass Limitiertes, was krass Besonderes und vor allem was krass Wertvolles!" Mit diesen dramatischen Worten dürfte sie nicht ganz Unrecht haben, immerhin werden die herzförmigen Pakete bei eBay inzwischen für bis zu 450 Euro pro Stück verhökert.

Der erste Boxinhalt sei derart gut gelungen und qualitativ hochwertig, dass sie ihn auch gut "in Läden hätte verkaufen können". Stattdessen hat sie es exklusiv in die Kiste gepackt.

Ihr Team und sie hätten das Produkt monatelang im Labor getestet, bis sie endlich zufrieden waren. Bei dem angepriesenen Produkt handelt es sich demnach um ein glitzerndes Bodyspray mit dem "Cherry Lollipop"-Duft, also ihrer Softdrink-Marke "Sugar Mami" nachempfunden.