"Es wird auch Kartoffelsuppe geben": Katja Krasavice will Merkel zu ihrer Geburtstagsparty locken

Leipzig/Berlin - In wenigen Tagen feiert Katja Krasavice (29) runden Geburtstag. Damit die Party etwas ganz Besonderes wird, sollte natürlich auch die Gästeliste stimmen. Gut, dass Katja keine Geringere als Angela Merkel (72, CDU ) höchstpersönlich einlädt.

Bei Katja Krasavices 30. Geburtstag dürfe die "Ober-Baddie" nicht fehlen. Damit meint sie keine Geringere als Angela Merkel (72, CDU) höchstpersönlich. © Bildmontage: Instagram/katjakrasavice, Kay Nietfeld/dpa

"Ich lade hiermit offiziell Angie, Angela Merkel, zu meinem 30. Geburtstag in Berlin ein", verkündet die Ex-DSDS-Jurorin in ihrem neuesten Video auf Instagram. "Was ist eine Geburtstagsparty von Katja Krasavice ohne die Ober-Baddie?"

Unter dem Motto "Casino Royale" will Katja am kommenden Montag ihren 30. Geburtstag feiern. "Es kommen nur Baddies", verspricht sie, während sie sich direkt an die ehemalige Bundeskanzlerin richtet.

Dabei betont die Musikerin, dass Frau Merkel nicht nur bei ihrer Geburtstagsparty, sondern auch an Deutschlands Spitze dringend gebraucht werde. "Wir wissen alle, Friedrich Merz leckt …", so die 29-Jährige.

Als abschließendes Argument versucht Katja, Frau Merkel mit dem kulinarischen Angebot ihrer Feier von einem Besuch zu überzeugen: "Und keine Sorge, es wird auch Kartoffelsuppe geben. Ich weiß, das ist Ihr Lieblingsessen."