Katja Krasavice über toten Bruder: "Das liegt oft in der Familie, macht mir Angst"

Berlin - Die Musikerin Katja Krasavice (29) ist vor allem durch ihre krassen Texte und provokanten Outfits bekannt, hinter der Fassade verbirgt sich allerdings eine traurige Familiengeschichte.

Katja Krasavice (29) sprach in einem Podcast über ihre Familie. © Annette Riedl/dpa

Im Podcast "May Way" sprach die Sächsin über das eine Ereignis, das sie bis heute "wie ein Schatten" verfolge: den Suizid ihres älteren Bruders.

Damals war Katja erst elf Jahre alt gewesen, habe den Tod nicht so wirklich begriffen. Heute werde sie immer wieder darauf angesprochen und mache sich selbst viele Gedanken.

"Weil es ist ja auch vererbbar so was, es liegt ja auch oft in der Familie, so ein Suizid", erklärte sie im Interview. "Und es macht mir auch einfach Angst. Ich werde dieses Jahr 30, und erst mit 30 hat er sich umgebracht, das finde ich einfach gruselig."

Ob ihr Bruder an Depressionen gelitten hatte, sei bis heute nicht klar. Katjas Mutter würde es nach wie vor schwerfallen, über die Geschehnisse zu sprechen. "Und ich habe zu viel Respekt vor ihren Gefühlen, als dass ich da nachhaken würde. Ich will nicht was aufmachen", so die 29-Jährige.